Sánchez defiende superar el Estatuto en su cortejo al PNV

En la legislatura que se abre tras los comicios del 12 de julio se trazará el camino a recorrer en el País Vasco, la única autonomía española que no ha actualizado su Estatuto. La norma vasca data del 79, y la mayoría de las formaciones ... con representación en el Parlamento de Vitoria la da por superada. Incluido el PSE, que quiere dejar su impronta en ese futuro texto que ya esbozó meses atrás con PNV y Podemos. Socialistas y nacionalistas mantienen diferencias difícilmente salvables en asuntos como el derecho a decidir, pero sí coinciden en la necesidad de reforzar el «autogobierno» del territorio. En esa idea ahondó ayer Pedro Sánchez , que lanzó desde Bilbao un nuevo «guiño» a sus socios preferentes en el Congreso: las competencias seguirán llegando. El PNV acaricia el traspaso de las Prisiones y el del régimen económico de la Seguridad Social, sus mayores anhelos.

En un acto «presidido» por la estatua del célebre socialista Ramón Rubial, Sánchez puso en valor el proceso que inició su Gobierno para «acelerar» el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma vasca tras el «parón» que se produjo en este aspecto con Mariano Rajoy en La Moncloa. Sin ir más lejos, la semana pasada ambas administraciones cerraron la transferencia de tres nuevas carteras, todas ellas de bajo calado político, y se emplazaron a seguir negociando para completar la treintena de traspasos que reclaman los nacionalistas.

Las «joyas de la Corona» siguen siendo las Prisiones y la Seguridad Social. Dos carteras que no hace tanto tiempo el PSOE se mostraba reacio a negociar pero que finalmente se incluyeron en el calendario de traspasos que los Gobiernos vasco y central acordaron el pasado mes de febrero. El gabinete de Iñigo Urkullu, que ya anunció su intención de reclamar el acercamiento en bloque de los presos de ETA y de avanzar en la política penitenciaria, dispondría así de mayor poder sobre las cárceles como ya ocurre en Cataluña, que hace apenas una semana concedió el tercer grado a los reclusos del «procés».

Sánchez, que en el acto de este domingo no hizo alusiones a competencias concretas, aseveró que el objetivo no es otro que el de avanzar hacia un «autogobierno transversal» en el que «quepa toda la sociedad» y «prime la igualdad por delante de la identidad». «Juntos, juntos Euskadi, España y Europa», proclamó. Tanto el presidente como Idoia Mendia aseveraron que negociarán «lo que haga falta con todos» con el único límite de la salvaguarda de la unidad nacional. «El PSE no va a plantear, ni siquiera de forma disimulada ni a plazos, una ruptura con el proyecto de España», destacó la socialista.