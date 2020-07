La prohibición del voto a los contagiados agita la recta final Los expertos avisan de que es ilegal impedir el sufragio pero la Junta Electoral vasca lo avala

La campaña electoral vasca ha llegado a su fin justo en el escenario que muchos temían: con varios brotes activos de coronavirus en el País Vasco y la prohibición del voto para, al menos, 200 ciudadanos, según los cálculos a la baja del Gobierno autonómico. La consejera de Salud, Nekane Murga, avisó esta mañana de que los infectados en los últimos 15 días no podrán acudir a las urnas («deben permanecer aislados, sin excepción») y quienes estén en cuarentena, medio millar de personas, por contacto cercano con alguien que haya dado positivo lo harán entre estrechas medidas de prevención.

La llamada oficial es a la calma. Se insiste en que ir a votar este 12-J es tan seguro como cualquier otra actividad, como ir «al monte» o «a la playa», asegura el lendakari, Iñigo Urkullu. El lendakari trataba esta tarde de aparentar normalidad: «No tengo miedo, votar es seguro. Lo ha vuelto a confirmar la Junta Electoral», subrayó. Sin embargo, el impedimento del derecho al voto a los contagiados ha desatado las críticas de expertos y políticos y calentado la recta final de campaña.

«No se puede prohibir ir a votar a nadie, en todo caso será una llamada a la contención», señaló a ABC el catedrático constitucionalista Enrique Arnaldo. Los juristas avisan de que los afectados podrían recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y luego en amparo por vulneración de un derecho fundamental, lo que podría afectar al resultado electoral y, en última instancia, la repetición de la votación aunque fuera en unas mesas concretas. El Gobierno vasco justificó esta drástica medida para velar por la salud general y aseguró que ha sido respaldada por la Junta Electoral vasca. El Tribunal Constitucional antepuso esta última razón, la salud pública, como valor superior ante el derecho a una reclamación por el derecho de manifestación el 1 de mayo en Vigo.

Pero el vacío legal genera enormes dudas. Alfredo Retortillo, politólogo y hasta el año pasado consejero del PSE en el gabinete de Iñigo Urkullu, puso el grito en el cielo tras el anuncio del Ejecutivo autónomo de que 200 ciudadanos se quedarán sin participar en los comicios: «Arrogarse la potestad de prohibir el voto (un derecho fundamental, no lo olvidemos) sin ningún amparo legal, además de discutible sienta un precedente muy peligroso. La obligación de garantizar las condiciones para su ejercicio corresponden a la Administración, no al ciudadano», escribió en su cuenta de Twitter. Una denuncia que comparten Podemos y Bildu, las dos formaciones más críticas con la celebración de estos comicios en plena pandemia.

«Estamos ante la enésima chapuza del Gobierno vasco. Por lo visto no han contemplado posibles rebrotes y por lo tanto no tienen protocolos adecuados para garantizar el derecho a voto», denunció Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, la nueva marca de Batasuna que lidera Bildu. «El derecho al voto es un derecho fundamental a no ser que vivas en el oasis vasco del PNV», censuró Jon Hernández, parlamentario de Podemos.

Mientras, los socialistas vascos, que aspiran a reeditar su Ejecutivo de coalición con el PNV, animaban en la misma red a «votar en masa» el 12-J tras «una campaña de mascarillas y geles», según la definió su candidata, Idoia Mendia, sin hacer mención a las limitaciones al sufragio. Desde el PP eludieron hacer manifestaciones al respecto confiados en que, al igual que en Galicia, la jornada electoral transcurrirá con todas las garantías.

Ordicia, foco principal

Tampoco el PNV dio alas a este asunto, que la propia cadena pública vasca ETB tocó de pasada. Por su parte, el Ayuntamiento de Ordicia (10.000 habitantes) donde se detectó el principal foco de contagios, que suman ya 69 infectados, anunció que se extremarán las medidas mañana. En concreto, se instalarán mesas electorales al aire libre en los colegios que lo permitan, y se habilitarán filas especiales para que los mayores y embarazadas se dirijan a las mesas directamente.