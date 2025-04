Un centenar de personas intenta boicotear un acto de apoyo a la Guardia Civil organizado por Vox en Oñate

Por las carreteras que llevan a Oñate colgaban ya, desde primera hora de la tarde, pancartas de aviso a los «visitantes». «Iros a España» , rezaba una de ellas ubicada a las puertas del pueblo. Los radicales calentaban el ambiente de cara al mitin de Vox, cuyos dirigentes, con Javier Ortega-Smith a la cabeza, han roto lanzas por los agentes de la Guardia Civil que cada año sufren el acoso de los proetarras.

En estos momentos continúa activa una marcha de violentos que mantiene en alerta a la Ertzaintza. Los antidisturbios tratan de contenerles.

El acto era considerado de alto riesgo, y de hecho la Ertzaintza había desplegado un amplio dispositivo de seguridad a fin de evitar incidentes como los que se produjeron en Sestao, donde una diputada de la formación verde, Rocío de Meer, recibió el impacto de una piedra lanzada por los radicales. El Ayuntamiento de Oñate, regentado por EH Bildu, había tratado incluso de prohibirlo excusando que se había convocado fuera de plazo.

Pero la juez se declinó finalmente a favor de Vox, y los candidatos del partido se han desplazado a última hora de la tarde hasta el frontón municipal. Allí les esperaba un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, que no han dejado de hacerse notar durante todo el mitin. Media hora antes de que se iniciara han comenzado los primeros silbidos , que, con el paso de los minutos, se han convertido en insultos y cánticos a favor de la independencia. No han faltado las proclamas proetarras.

Es la misma «música» que se escucha cada año frente al cuartel general de la Guardia Civil de este municipio de Guipúzcoa, donde el acoso de los radicales a los 40 agentes de la Benemérita es constante . La misma dinámica que en antaño, ha manifestado hoy la diputada Macarena Olona, «pero sin las balas». «Y los agentes permanecen en silencio porque no pueden levantar la voz —ha denunciado—. Por eso estamos aquí, porque les defendemos por encima de todo».

«Vienen a buscar bronca»

El mitin ha concluido sin incidentes, aunque hubo quienes tensaron el hilo al límite. «Vienen a buscar bronca», decían algunos de los que esperaban la aparición de Ortega Smith y el resto de la comitiva de Vox. El cordón policial permitió que el mitin se desarrollara sin interrupciones aunque con algún incidente, como la aparición de un dron en los minutos finales.

El acoso de los violentos no ha quedado sin respuesta. «Cachorros de ETA, Oñate es España —proclamaba Olona—. No os tenemos miedo. No lo tenemos cuando veníais con las balas, no lo tenemos ahora. Veinos a reclamar nuestra tierra porque la libertad se defiende».

María Pérez, candidata de Vox por Guipúzcoa, ha achacado la culpa de estos ataques al nacionalismo, e incluso ha llegado a tildar a «Magdalena» —Maddalen— Iriarte, candidata a lendakari de los batasunos, de «prostituta moral» por azuzar a los violentos contra el partido verde.

ETA «no está derrotada»

Los silbidos y los insultos se han intensificado cuando ha tomado la palabra Ortega-Smith. El secretario general de Vox ha denunciado la ausencia de homenajes a las víctimas de ETA y los honores que se rinden a etarras como José Javier Zabaleta o Xabier Ugarte. «Qué enferma esta tierra», ha manifestado.

El mandatario de Vox, que ha rendido homenaje a los ocho guardia civiles asesinados por la banda terrorista en Oñate, ha advertido de que ETA no está «totalmente derrotada», pues sus objetivos políticos siguen vivos. Y lo seguirán, ha añadido, mientras «se sigan haciendo homenajes a los malditos terroristas».