Casado y Arrimadas celebrarán un acto conjunto para arropar a PP+Cs en las elecciones vascas El popular afirma que el PNV «ha roto el tópico de buena gestión y honestidad»

Las elecciones vascas propiciarán un acto tan inusual como el que protagonizarán próximamente Pablo Casado e Inés Arrimadas. Juntos arroparán a sus candidatos de la coalición de PP+Cs, según ha desvelado este lunes el presidente popular, quien ha defendido que esta alianza constituye la única alternativa a un PNV que bajo su punto de vista «ha roto el tópico de buena gestión y honestidad».

Casado, que este mediodía ha visitado las instalaciones de Petronor en Musques (Vizcaya) junto al candidato a lendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha aseverado que mantiene una «relación excelente» con la líder naranja, y ha añadido que tanto uno como otro han visto «muy claro desde hace mucho tiempo» que los constitucionales deben unirse frente al nacionalismo. «Sobre todo, en esas comunidades autónomas en las que sigue existiendo un nacionalismo radical», ha declarado ante los medios.

El popular, que no ha especificado ni la fecha ni el lugar de este encuentro, se ha referido de esta forma a EH Bildu, una formación que «ni siquiera ha condenado el historial terrorista de ETA». En este sentido, ha apuntado que en un momento en el que la coalición soberanista es un partido que «tal y como dice Otegui pone y quita gobiernos de Pedro Sánchez o da o quita presupuestos», hace falta «más que nunca» la unión entre constitucionalistas.

«De los que no queremos homologar a Bildu como un interlocutor político hasta que no condene los asesinatos, que no es mucho pedir en una democracia occidental del siglo XX», ha afirmado.

En la misma línea, ha considerado que la alianza de centroderecha es «la mejor alternativa a un Gobierno de PNV y PSE», que en los últimos años «han roto ese tópico de buena gestión y de honestidad» debido a casos como el del vertedero de Zaldívar (Vizcaya) o las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud.

«Mano tendida del PP»

Casado no ha aclarado esta mañana cuál será el sentido de su voto en la votación del decreto de nueva normalidad, algo que se decidirá en las próximas horas, si bien los populares no votarán en contra. Al hilo de la pregunta, Casado ha responsabilizado a Pedro Sánchez de que no se haya podido llegar a acuerdos entre PSOE y PP en torno a asuntos como la renovación del CNI, el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el nombramiento del fiscal general del Estado. En este sentido, ha acusado al presidente del Gobierno de rechazar «la mano tendida del PP».