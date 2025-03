Rufián se fotografía sonriente con los interventores de Vox

Las fotos que están dando más que hablar en esta jornada electoral las protagoniza Gabriel Rufián , candidato de ERC, a la salida de un colegio electoral. ¿El motivo? Que en dos imágenes aparece acompañado de unos apoderados de Vox.

«Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar», ha escrito en su cuenta de Twitter.

Las respuestas no se han hecho esperar, y bailan entre el humor («Gabri… que dentro de poco te fichamos») y la ira («Aún mucho peor que las fotos son tus hechos diarios, escoria estafadora, parásito», que le escribió el díscolo Pablo Hasel ).

