Elecciones generales 10-N El PSOE solo acepta «un único debate» a cinco el 4 de noviembre Pedro Sánchez rechaza así la previsión de otros partidos, que reclamaban dos debates entre los principales líderes

Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 03/10/2019 13:19h

Pedro Sánchez sólo participará en un debate durante la campaña electoral del 10-N. El Comité Electoral de los socialistas ha acordado que existe «disposición del PSOE a que su candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, participe en un único debate televisivo a cinco, con carácter neutral, el lunes 4 de noviembre».

Los socialistas rechazan así la previsión de otros partidos, que reclamaban dos debates entre los principales líderes. Podemos quería dos debates y Ciudadanos hablaba de «al menos dos».

La fecha determinada por el PSOE es la propuesta por RTVE para realizar un debate entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal.

Desde el PSOE solo se ha acordado la participación en este debate. No se contemplan por tanto formatos como los «cara a cara» propuestos por RTVE en los que Sánchez se enfrentaría a Casado e Iglesias pero no a Rivera. La decisión del PSOE es que no haya duelos con ninguno.