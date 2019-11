El PP ve puntual la subida de Vox y luchará por el centro Pablo Casado no cambiará su estrategia de «moderación y centralidad»

Hoy es día de análisis exhaustivo de resultados en el Partido Popular. Pablo Casado ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional, en el que es previsible que subrayará que el partido avanza en la buena dirección, tras ganar 22 escaños en poco más de seis meses. El ambiente en Génova es de satisfacción, y no se vislumbra por ningún lado algo de autocrítica, a pesar de que las expectativas electorales eran más altas que los 88 diputados obtenidos. Tampoco parece preocupar que el PP haya sumado 650.000 votos más, a pesar de que Ciudadanos ha perdido prácticamente 2,5 millones. Y no se ven luces de alarmas por la subida de Vox, que ha logrado un millón de votos más desde abril.

Fuentes populares intentan explicar esa satisfacción tranquila que se respira en Génova, y que desde luego no tiene nada que ver con el ambiente de catástrofe que se vivió en el partido después del 28 de abril. De entrada, haber salido del hoyo de los 66 diputados es motivo ya de celebración en el PP. El «regalo» de la repetición electoral les ha permitido aparecer como referencia clara del centro-derecha, con su principal competidor en ese espacio, Ciudadanos, prácticamente fuera del tablero político.

En el PP analizarán sobre todo por qué solo han conseguido sumar 650.000 votos, cuando Ciudadanos ha perdido 2,5 millones. Pero lo que tiene muy claro Casado, según fuentes de su equipo, es que la estrategia de «moderación y centralidad» que imprimió en el partido después del hundimiento de abril es la «acertada» y no tiene ninguna intención de modificarla.

«Para ganar unas elecciones hay que conquistar el centro. Es ahí donde hay que dar la batalla, ahora y en el futuro», sostienen fuentes próximas al presidente nacional del PP.

Durante la campaña, Casado fue endureciendo su tono en los mítines, sobre todo en la recta final, pero no entró en el debate ideológico con Vox, como sí hizo en las andaluzas de diciembre de 2018, o en las generales de abril. Ahora, el PP quiso convencer al electorado que se marchaba a Vox de que la única manera de vencer a Sánchez era unir el voto en torno a la «única alternativa» posible, la que encabeza Casado. Las urnas le han dado la razón, y por eso insistirán en ese mensaje de unidad. España Suma, subrayan, es una plataforma que sigue viva para poder vencer a la izquierda. El PP abrirá la puerta a Ciudadanos, y en concreto a los antiguos cargos de ese partido que quieran incorporarse al proyecto.

En el PP sostienen que la subida de Vox es algo «puntual». Lo ven algo así como una «burbuja», una «moda» alimentada por la propia izquierda y Sánchez. Los populares creen que los disturbios en Cataluña y el espectáculo de la exhumación de los restos de Franco han alimentado al partido de Abascal. Pero también piensan que de la misma manera que ha crecido, bajará en el futuro. Confiesan, eso sí, que Vox les creará un problema en el Congreso si opta por situar a Casado como adversario.

No cabe esperar una radicalización del PP para frenar el crecimiento de Vox. Casado no variará ahora su discurso, ni en la forma ni en su contenido. Pero los populares sí explotarán la idea de que el voto dividido del centro-derecha no va a ninguna parte, e insistirán en la unidad.

La estrategia del PP pasa por ampliar su espacio en el centro. En Génova saben que hay una parte de su antiguo electorado que sigue muy distanciada del partido, y aún no se les ha pasado la indignación. Pero confían en que «van por el buen camino», y si en solo seis meses han logrado recuperar 650.000 votos, en un periodo más largo están convencidos de que se mantendrá esa progresión.

En esa línea, el PP necesita que se vea con claridad que no apoyará a Pedro Sánchez, ni se abstendrá en una investidura. Es consciente de que cualquier duda en otro sentido beneficiaría a Vox. El principal riesgo que ve el PP es que esa formación pudiera izar la bandera de «alternativa» a la izquierda y a Sánchez.