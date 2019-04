El PP acusa a Rivera de «hacer el trabajo sucio a Sánchez y Torra» en el debate

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 23/04/2019 13:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el Partido Popular quedó un regusto extraño después del debate del lunes en RTVE. Por un lado, el equipo de Casado cree que cumplió el objetivo de presentarse como moderado y con propuestas. Por otro, fuentes populares admiten que quizás le faltó entrar más en el cuerpo a cuerpo y tener un protagonismo mayor. Pero todos coinciden en que es un debate a doble vuelta, y todavía queda la segunda parte, esta noche en Atresmedia. De momento, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha convoca una rueda de prensa en Génova para subrayar que ayer «solo hubo un presidente», Pablo Casado, y ha criticado a Rivera por hacer el trabajo sucio a Sánchez y Torra.

«Pedro Sánchez quiso embarrar el debate, como si fuese un patio de colegio. No tiene solución ninguna para el país, más allá que copiar otras campañas electorales», ha asegurado García Egea, quien ha comentado que «corre el rumor de que Ábalos sustituirá a un Pedro Sánchez noqueado por el tono presidencia de Casado y sus propuestas concretas».

García Egea cree que Albert Rivera hizo el trabajo sucio a Sánchez: «El señor Rivera todavía no se ha enterado de que el enemigo de España es Pedro Sánchez y el adversario a batir es Pedro Sánchez. Todo lo que no entendió Rivera lo entendieron los españoles. Rivera le hizo el trabajo sucio a Pedro Sánchez, por atacar y atacar al único que puede frenar a Sánchez, que es Casado. Le pido que no haga el trabajo sucio de Sánchez, Torra y Rufián».

«Ayer era día par, tocaba un Rivera que ataca. Hoy es día impar, no sabemos qué Rivera nos vamos a encontrar. Cambia de opinión según los días, pares o impares. Si alguien se confunde de adversario, tendrá que responder ante sus votantes», ha comentado el secretario general del PP.

El número dos del PP aseguró que «Pablo Casado representó ayer una España moderada, serena, que quiere vivir en paz, y que quiere que los políticos le ayuden a mejorar el país». «Ayer solo hubo un presidente, Pablo Casado, el único que ofreció medidas concretas, más allá de efectos especiales», ha asegurado García Egea.

Según García Egea, Casado «confrontó con la izquierda y demostró que es la única alternativa posible y el presidente que necesita España». «Demostró que España puede elegir un gran líder como es Pablo Casado o un presidente nefasto como es Pedro Sánchez», ha subrayado el número dos del PP.

El PP se ha referido también a la propuesta de un Gobierno de coalición que defendió Albert Rivera. García Egea ha subrayado que los populares aspiran a un Ejecutivo con ministros del PP e independentistas, y su objetivo es gobernar en solitario.

García Egea ha pedido una «oportunidad» a los españoles, porque nunca más el PP los va a «volver a defraudar». Cree que los indecisos van a ver entre ayer y hoy que Pablo Casado «ha hecho los deberes». «Los indecisos van a ir viendo poco a poco cuál es la única opción que los representa».