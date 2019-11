¿Qué partido ha sido el más perjudicado por el reparto de la ley electoral en las elecciones generales del 10-N? Pese a las críticas, el sistema d'Hondt es uno de los más proporcionales a pesar de que no evita que un escaño le cueste más votos a algunas formaciones políticas

Esther Blanco SEGUIR Madrid Actualizado: 13/11/2019 15:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La repetición electoral de este 10-N deja un Congreso con una división aún mayor que los comicios de abril. La primera consecuencia evidente de los resultados ha sido la debacle de Ciudadanos en las urnas. La formación liderada hasta este lunes por Albert Rivera se ha desplomado hasta los 10 diputados frente a los 57 que aglutinó el 28-A. Pero no será el único cambio que vivirá la Cámara Baja a partir del mes de diciembre: el tablero cuenta ahora con nuevos jugadores. Algunos irrumpen por primera vez en el Hemiciclo (Teruel Existe) y otros han conseguido superar la barrera que separa el Grupo Mixto del Grupo Parlamentario propio (EH Bildu). Eso sí, ninguno de sus escaños «cuesta» lo mismo.

El reparto que aplica nuestro sistema electoral es el sistema d'Hondt, criticado en numerosas ocasiones porque muchos consideran que no es proporcional. Si bien es una fórmula que no castiga de la misma forma que lo hacen otros métodos al perdedor (como en Italia o Estados Unidos), no es perfecta. En la práctica se traduce en que para algunos partidos es más difícil obtener un escaño que para otros.

Estos datos no cuentan todavía el escaño que PP le ha ganado al PNV en Vizcaya tras el recuento del voto extranjerto - ABC

El principal damnificado en estas elecciones ha sido Más País, que, pese a irrumpir en el Congreso con 3 diputados -lo que supone el retorno de Íñigo Errejón-, ostenta el asiento «más caro». La formación ha necesitado 192.351 votos por escaño (en total, obtuvo 577.055 votos). En el lado opuesto, a ¡Teruel Existe!, que también se estrena en la próxima legislatura, su único escaño le ha costado 19.696 votos (los mismos que aglutinó el pasado domingo).

Ciudadanos es el segundo partido al que más le han costado sus escaños y el más perjudicado de los mayoritarios. La formación naranja ha necesitado 165.754 votos para cada asiento (y en total obtuvo 1.637.540). Para Cs el valor de cada diputado casi se ha duplicado respecto al 28-A, cuando cada representante tenía un valor de 72.571 votos. Otro partido que ha perdido apoyos es Unidas Podemos, pero el valor por escaños apenas ha variado. En abril, para conseguir sumar un asiento necesitó 88.879 votos; en noviembre, 88.491.

La repetición electoral ha favorecido, por contra, a partidos como Vox, que fue de los más perjudicados en abril (y también de los más críticos con el sistema electoral). Si el 28-A a la formación de Abascal cada escaño le costó 111.548 votos, este 10-N el valor ha sido de 70.001 (y obtuvo más de 3.5 millones de votos).

En el caso de PP y PSOE cada escaño les ha costado poco más de 50.000 votos. A la formación de Pablo Casado, 57.043; a la de Pedro Sánchez, 56.274.

La diferencia entre concurrir en todo el país o no

A la anomalía de Teruel Existe, que ostenta el último puesto debido a que su escaño es el que menos votos ha costado, se unen el resto de los partidos nacionalistas. Como viene siendo habitual, PNV o EH Bildu necesita menos votos para conseguir representación. En este caso, un escaño a los «jetzales» les ha costado 53.917 y al partido de Otegui 53.917. En el caso de los catalanes, JpCat ha necesitado 65.921 por escaño y ERC, 66.918.

En esta lista también entraría Navarra Suma, que ostenta el segundo valor más bajo por escaño. NA+ ha necesitado 49.224 votos por diputado. El único asiento del PRC tiene un valor de 68.580 votos (exactamente el mismo número de papeletas que obtuvieron).

La CUP y el BNG, sin embargo, sí han necesitado de un alto número de votos en comparación con el resto de formaciones «periféricas» (o, lo que es lo mismo, las que concurren en un solo territorio en vez de todo el país). Los antisistema catalanes, que han obtenido 2 escaños, han necesitado por diputado 122.377 y los nacionalistas gallegos, 119.597 por su asiento en la Cámara Baja.

Todos estos partidos han conseguido representación en el Congreso a pesar de haber recibido muchos menos votos que otros que se han quedado fuera. Un ejemplo: PACMA, a quien han votado 226.469 españoles (casi 100.000 votos menos que en abril), pero como se presenta en todo el territorio nacional resulta perjudicado por el reparto de escaños.