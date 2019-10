Pablo Iglesias exige la dimisión del presidente del CIS por pedir el voto al PSOE Tezanos aseguró que «lo único sensato» es concentrar el voto «en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido la dimisión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por convertir «una institución pública» en «el patrimonio del partido que gobierna». Lo hace tras la publicación de un artículo del sociólogo en la revista «Temas», que también dirige él, en el que pedía el voto para «aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar».

En la publicación, recogida por Servimedia, Tezanos analiza cómo se ha llegado a la repetición de las generales, a pesar de que en los comicios de abril el PSOE fue claramente el más votado y no había ninguna mayoría alternativa.

A este respecto, Tezanos afirma que de cara al 10-N «de nada servirá efectuar manifestaciones personales de rabia y frustración dramatizadas, ni atizar las llamas inquisitoriales en la búsqueda de culpables y chivos expiatorios». Para él, «lo único sensato es reaccionar con pragmatismo y con sentido de la utilidad de voto, concentrándolos en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar».

«El CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna. Tezanos, en tanto que presidente, no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto. Debería dimitir o ser cesado ipso facto», manifestó anoche el líder de Podemos en un mensaje de Twitter.

De la Ejecutiva socialista

El puesto de José Félix Tezanos al frente del CIS ha estado en entredicho desde el primer momento. Tras su nombramiento, las críticas le obligaron a renunciar a su cargo en la Ejecutiva del PSOE, partido del que era secretario de Estudios y Programas.

Además, los cambios en el método para ofrecer estimaciones electorales, la denominada «cocina», también han generado controversia. «La noticia no es que yo haya cambiado de opinión. Yo he hecho cocina, proyección de voto, muchas veces», se defendió Tezanos en la Cadena Ser justo antes de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018.

Más tarde, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Tezanos aseguró que es «imposible» manipular un solo dato y subrayó que él nunca lo ha hecho. Según explicó, el CIS no es «una bola de cristal», por lo que no pretende acertar, sino ofrecer «datos brutos» y fiables, para que cada cual los interprete. El socialista aprovechó para criticar a los responsables de otras encuestas. Les reprochó la «cocina» que hacen, que no es más que la proyección de los datos directos que ofrecen los encuestados para llegar a una «estimación de voto», con un trabajo sociológico entre medias.