Pablo Casado: «Me comprometo a estar ocho años, es tiempo suficiente»

¿Buscará un acuerdo con el PSOE en Cataluña a pesar del historial de Sánchez?

Lo que intentaremos es no depender de pactos para aplicar la ley, que no es mucho pedir. Que podamos requerir a Torra el cumplimiento de la Constitución sin que Sánchez nos lo impida y sin que Ciudadanos nos limite la aplicación del 155. En el último Foro de ABC decía que espero que me dejan gobernar, incluso para esperar a que me achicharre. En una situación complicada para España, necesitamos un Gobierno valiente, audaz y reformista sin cortapisas de ningún tipo.

En Barcelona ha vuelto a subrayar que en su primer Consejo de Ministros activará el procedimiento del 155. ¿Qué pedirá a Torra en su requerimiento?

Que cesen todas las ilegalidades que estamos viendo, con órdenes ilegales a los Mossos, adoctrinamiento educativo, propaganda en TV3, reapertura de Diplocat, malversación de fondos públicos por la independencia, los CDR... Hay ya tal cúmulo de ilegalidades que no sabría por dónde empezar. Si él acata la Constitución, el 155 no continúa.

Si no tiene mayoría en el Senado, ¿podrá frenar el desafío sin el 155?

Sí. Aplicando la ley deductiva, dando competencias sancionadoras a la Alta Inspección del Estado, a través de una legislación sobre medios de comunicación públicos, a través de la ley de Acción Exterior, de la ley de Estabilidad Financiera para recuperar el control de las cuentas públicas, a través de la ley de Seguridad Nacional, tomando el control de los Mossos, a través de una ley estatal recuperando la competencia de Instituciones Penitenciarias, acabando con el cachondeo de Lledoners, más las medidas que hemos propuesto para reforzar el Estado frente a la deslealtad.

Los datos del paro son una bofetada a Sánchez como despedida antes de las elecciones. ¿Volvemos a las andadas?

A la gente se le olvida, pero Zapatero creó 3,5 millones de parados en España. Imagínese usted que toda la ciudad de Madrid se va al paro, sería una bomba de hidrógeno. Eso lo hizo la izquierda y todavía quieren dar lecciones de economía. Sánchez está haciendo bueno a Zapatero. Es una emergencia económica.

¿Si no suma el domingo y no gobierna, qué hará?

No me lo planteo. Estoy convencido de que vamos a gobernar. Y además sería para mí un orgullo ser el primer líder del PP que llega a presidente a la primera, mis predecesores tardaron tres intentos, y soy el único que ha tenido apenas unos meses antes de enfrentarse a la primera campaña electoral, los anteriores presidentes del PP tuvieron prácticamente cuatro años.

¿Le preocupa quedar por debajo de los 100 escaños y tener el peor resultado de la historia del PP?

Vamos a estar bastante por encima y esa cifra nos va a permitir sumar.

¿Usted es partidario de limitar los mandatos?

Dos legislaturas son suficientes. Me comprometo a estar ocho años. Con dos legislaturas puedes llevar a cabo tu proyecto, pero que nos lo permitan, porque si no quien pierde es España.