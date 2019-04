Maroto, Marimar Blanco o los toreros se quedan fuera del Congreso

ABC Madrid Actualizado: 29/04/2019 12:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicesecretario de Organización y director de campaña del PP, Javier Maroto, y el jefe de Gabinete de Pablo Casado, Javier Fernández-Lasquetty, se han quedado fuera del Congreso de los Diputados al no conseguir escaño en las circunscripciones en las que se presentaban, al igual que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, o el torero Miguel Abellán.

El PP ha obtenido en estos comicios el peor resultado histórico de su partido desde que fue refundado en 1990. Apenas ha logrado 66 diputados, 71 menos que en las generales de junio de 2016, por lo que son muchos los candidatos que se han quedado por el camino, muchos de ellos en Madrid, donde han perdido 8 diputados, al pasar de 15 a 7. Junto a Pablo Casado, por Madrid solo entran Adolfo Suárez Illana, Edurne Uriarte, Daniel Lacalle, Andrea Levy y Antonio González Terol.

Fuera se han quedado el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y jefe de gabinete de Casado, Francisco Javier Fernández-Lasquetty, la hermana del concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, o el que fuera consejero de Sanidad en Castilla La Mancha durante el mandato de María Dolores de Cospedal, José Ignacio Echániz.

Otro de los «damnificados» es el jefe de campaña de Casado, Javier Maroto, que no ha conseguido revalidar su escaño en la Cámara Baja por Álava. Los populares, de hecho, se han quedado sin representación parlamentaria en las tres provincias vascas. El escaño de Maroto ha caído en manos de EH Bildu, del que sólo le han separado 383 votos.

Maroto, que fue alcalde de Vitoria, aterrizó en el Congreso en octubre de 2016 para sustituir al exministro de Sanidad y Política Social, Alfonso Alonso, quien renunció a su escaño para poder tomar posesión del que consiguió en el Parlamento Vasco como candidato del PP en las últimas elecciones autonómicas. El 'popular' vasco fue vicesecretario de Acción Sectorial con Mariano Rajoy al frente del PP, y Pablo Casado le situó de 'número tres' del partido tras salir vencedor del Congreso que el PP celebró en julio de 2018, convirtiéndose así en una de las personas de su máxima confianza.

Tampoco ocupará un sillón en el Parlamento José Ramón García-Hernández, competidor de Casado en las primarias.

Mano derecha de Iglesias

También el director de campaña de Podemos, Juanma del Olmo, se ha quedado fuera del Congreso al no lograr el escaño al que aspiraba.

Juanma del Olmo

Del Olmo, que ha sido durante estos años uno de los cargos más próximos y afines a Pablo Iglesias, concurría como número uno por Valladolid, pero Unidas Podemos no ha logrado escaño; es más, ha quedado a cero en Castilla y León.

Aunque la coordinación de la campaña se ha colegiado en gran medida, Del Olmo ha sido una de las personas que más ha influido en las decisiones y en la estrategia a adoptar, por ejemplo, en los dos debates televisados a los que fue Iglesias.

Quevedo, el «diputado 176»

El candidato de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que se hizo célebre en el Congreso como el «diputado 176» que permitió a Mariano Rajoy aprobar sus dos últimos presupuestos, se ha quedado fuera de la Cámara Baja. En una rueda de prensa celebrada en la sede de NC, Quevedo subrayó este domingo que su resultado electoral «es una decepción porque, a pesar del enorme esfuerzo que ha realizado su organización no ha conseguido impactar, a pesar de los logros tenidos en los años anteriores en el Congreso».

Quevedo fue elegido diputado en las dos últimas convocatorias electorales dentro de las listas del PSOE, debido al acuerdo que Nueva Canarias cerró con los socialistas para ambos comicios. Aunque formalmente era un diputado de la lista del PSOE, los términos del acuerdo entre sus partidos permitieron a Quevedo pasarse al grupo mixto y mantener su independencia de voto, algo que utilizó -favorecido para la aritmética parlamentaria- para arrancar concesiones presupuestarias al PP en favor de Canarias.

Los toreros no tomarán la «alternativa»

Los resultados dejan fuera del Congreso a los toreros que concurrían como candidatos, ya que Miguel Abellán, uno de los fichajes «estrella» del PP, se ha quedado a cinco escaños de obtener escaño por Madrid y Serafín Marín a dos de entrar por Barcelona en la lista de Vox.

Miguel Abellán - Ep

Tampoco ha logrado escaño el banderillero Pablo Ciprés, que era cabeza de lista de Vox por Huesca. Una cuarta figura de los ruedos, Salvador Vega, iba en un puesto simbólico, cerrando la lista del PP por Málaga.

De la carrera para alcanzar un acta de diputado han quedado fuera otros tres candidatos de Vox: el general de división del Ejército de Tierra Alberto Asarta, el general de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra Antonio Budiño Carballo y el general Fulgencio Coll.

Fuera del Senado

Otros dirigentes del PP que habían sido reubicados en el Senado procedentes de la antigua dirección en anteriores etapas como Rafael Hernando, Fernando Martínez Maíllo o Carlos Floriano sí que han conseguido su escaño en la Cámara Alta ya que iban como números uno de la lista. No lo ha conseguido en cambio la exdiputada cántabra Ana María Madrazo.

La fragmentación del voto del centroderecha en la Cámara Alta deja sin escaño a dirigentes históricos del PP como Juan Carlos Vera, que ha sido el responsable de Organización del partido durante tres décadas; Juan Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras; Susana Camarero, ex secretaria de Estado de Servicios Sociales; Rubén Moreno, ex secretario general de Sanidad del Gobierno de España; Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento de Galicia; e Iñaki Oyarzábal, ex secretario general del PP vasco.

También quedan fuera del Senado José Luis Sanz, ex secretario general del PP de Andalucía; Tomás Burgos Betera, durante muchos años senador por Toledo y veterano del equipo de Organización de la sede nacional de Génova; Esther Muñoz, leonesa que fue la más guerrillera de la Cámara Alta contra el PSOE en la pasada legislatura; Miguel Ángel Cortés, exdiputado por Valladolid y cercano colaborador de José María Aznar; así como María Ángeles Pedraza, expresidenta de la asociación de víctimas del terrorismo AVT.