El jueves es el último día para solicitar el voto por correo

El voto por correo es la forma de garantizar que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto aunque no pueda acudir a las urnas el día en el que las elecciones están previstas. En las generales de este año, previstas para el 28 de abril, es un engranaje crucial porque la campaña tiene lugar en plena Semana Santa y en algunas comunidades autónomas hay vacaciones escolares la misma semana que las elecciones.

Tal y como recuerda Europa Press, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el plazo para pedir el voto por correo va desde la fecha de la publicación de la convocatoria de las elecciones (en nuestro caso el 5 de marzo) hasta el décimo día anterior a la votación, es decir, hasta el día 18 de abril.

Por lo tanto, si crees que el 28 de abril no podrás acudir a tu colegio electoral para depositar tu voto y aún no has pedido el voto por correo, deberás hacerlo antes de este jueves.

Los plazos para entregarlo

Una vez solicitado, el siguiente paso llega una vez se recibe la documentación necesaria para votar por correo. Esto se produce a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación, es decir, en nuestro caso, entre el 8 y el 21 de abril. Después, el votante deberá remitir toda la documentación por correo hasta el tercer día previo a la celebración de los comicios, es decir, el 24 de abril.