Inés, Lorena y el globo de Marina

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie , avala la violencia callejera con el argumento de que les da visibilidad. Cortes de carreteras, barricadas, coches incendiados. Llego a Sants para tomar el Talgo de las 11 y acudir a Tarragona, donde Inés Arrimadas actúa, y un empleado de Renfe incluso más «slow» de lo que luego irá el tren, siembra el caos en la cola, difundiendo información confusa cuando no directamente falsa sobre unas personas que han cortado las vías, y a mí llega a decirme que me marche tranquilo a casa, que el tren no va a salir. Por lo que el empleado balbucea y, por la costumbre de las últimas semanas, damos todos por hecho que es otro acto de generosidad, sensibilidad e inteligencia de los CDR. No es cierto. Lo que ha sucedido es que a un hombre le han dado una paliza y han arrojado el cadáver a la vía desde un puente de 10 metros, entre Sants y la Estación de Francia , a la altura de bifurcación Marina. Aunque con veinte minutos de retraso, el tren finalmente parte hacia el Balcón del Mediterráneo. Paluzie cree que cuando los periódicos y las televisiones muestran episodios de violencia, la gente piensa en la causa justa de la independencia de Cataluña, cuando lo que en realidad sucede es que hasta ante los efectos del más brutal asesinato todos damos por hecho que habrá sido un CDR El principal problema de la violencia es que eliges cómo la das, pero no cómo te vuelve.

Tarragona me recibe con mucho sol y mucho calor. Pero se está bien en la sombra. Hay que reconocerle a Ciudadanos organiza bien los actos. Las banderas, las pulseras, las camisetas. Hay globos de helio grises, bonitos, con el escudo del partido en el centro. Todo el merchandising es atractivo. está bien pensado y bien acabado. Hay mucha gente. Recuerdo mi último mitin en Tarragona , en abril con Pablo Casado. No reunió ni a la cuarta parte de los que hoy han querido arropar a Lorena Roldán y a la expectante mami . Aquí todos han venido enfundados en una camiseta blanca con el corazón de Ciudadanos, el mismo de las banderas y de los globos de helio. El diputado al Parlament Nacho Martín Blanco me cuenta que la organización les ha indicado cómo tenían que vestirse.

Para mi gran júbilo, cuando ya nada personalmente exaltante esperaba, me llama Daniel Tercero diciéndome que está con su familia en Tarragona y que pasan a verme. Es agradabble abrazar por fin a un hombre que se viste como quiere. Marina tiene cuatro años y toda la alegría del mundo . Le consigo un globo de estos de helio, y ella lo usa para atizar a Víctor, que aguanta partiéndose de la risa y con con una paciencia infinita hasta que a su hermana perqueña se le escapa el globo y se queda mirando cómo se pierde en el cielo. «Se va con Dios», le digo, aunque es un exceso, porque siendo un globo de Ciudadanos, que son una banda de descreídos, irá a lo sumo al limbo, eso si no lo pincha antes una gaviota y lo manda directamente al infierno.

Más preocupado de lo terrenal, aunque es su día libre, Dani observa con detenimiento la escena y ve que la mayoría de los congregados son diputados y cargos provinciales. Qué haría yo sin Dani, me pregunto sin hallar ninguna respuesta que realmente me convenza. Por lo demás, no hay que fijarse demasiado para darse cuenta de que todo allí responde a un guión , a un cálculo. Es un éxito, sí, pero más comercial que político. Este partido sale mejor en las fotos que lo que luego es. Rivera ha hecho de esto un arte, aunque las encuestas parecen sugerir que el truco podría estar agotado.

Y entonces llegan Inés y Lorena también con sus camisetas corporativas. Inés con una americana roja y Lorena con otra exactamente igual, pero azul. ¡Son chaquetas de atrezzo! Hasta en esto hay cálculo. Parecen dos princesas de Disney, con su sonrisa impostada y su modo de andar al ritmo de la música marchosa que suena en los altavoces -eso que da tanta rabia. Detrás de ambas va Carrizosa, que parece un empleado de seguridad privada.

Conduce el acto el diputado en el Congreso Sergio del Campo , y cuando presenta «a la próxima presidenta de la Generalitat», por acto reflejo pienso en Arrimadas, pero es Roldán quien sube a la tarima. Es un buen resumen de Ciudadanos: no hace ni cinco años estaba aún Rivera, pero cuando Cataluña le hizo famosete, se fue a Madrid a la primera oportunidad que tuvo. Lo mismo ha hecho doña Inés, tras dejar al PSC hecho unos zorros y al PP catalán bajo mínimos, en nombre del voto útil. ¿Qué utilidad, Inés? Todo ha sido humo. Albert, Inés Lorena. Cinco años pasan tan rápido que parece que hayamos estando soñando. Dicen que quieren cambiar Cataluña, pero son como el globo de Marina, que lo usa para atizar a su hermano hasta que se le escapa y se pierde entre las nubes.

Tanto Lorena como Inés repiten sus lemas habituales, y con su habitual contundecia, que da un poco de risa si piensas en las americanas conjuntadas. No queda serio proclamar el fin del mundo si tienes tiempo para jugar a muñequitas. Cierras los ojos y la que está hablando podría ser una o la otra. Taal vez lo del color distinto de las americanas sea una buena idea, ni que sólo sea para poderlas distinguir.

De lejos, una pareja de Mossos vigila el acto. Tan de lejos como vigilaron las urnas ilegales del 1 de octubre.