Increpan a Cayetana Álvarez de Toledo en un colegio electoral: «¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?»

La número uno del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que este domingo varias personas han intentado impedir que entrara a un colegio electoral de Montcada i Reixac (Barcelona) durante la jornada de elecciones generales.

La política ha incluido una grabación con lo que ha ocurrido a la salida de este colegio, en el que una mujer y un hombre han discutido con ella sobre el referéndum del 1-O y lo han comparado con las elecciones de hoy.

Los dos, dirigiéndose a Álvarez de Toledo, han afirmado que el día 1 de octubre los «zurraron» y el hombre le acaba preguntando: «¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?», a lo que la candidata popular ha respondido que el referéndum era ilegal.

Tras varios intercambios verbales sobre si era ilegal o no, la mujer sostiene que la participación fue «altísima, más, seguramente, que la que habrá hoy», mientras Álvarez de Toledo se reafirma en que era ilegal.

Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio electoral de Montcada i Reixac. Y a la salida ha ocurrido esto: pic.twitter.com/lddEka509t — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 28 de abril de 2019

Posteriormente, discuten sobre la ley y la Constitución, hasta el punto de que esta mujer le pregunta a la candidata del PP si votó la Carta Magna, a lo que ella responde con: «por favor...» y le repregunta si quiere votar la Constitución cada treinta años o cada cinco.

La mujer le responde que está a punto de cumplir 42 años y que con esa edad, dice, «merezco al menos decir lo que yo pienso sobre la Constitución esta que defendéis».

El hombre que la acompaña, en este punto del rifirrafe, en el que también interviene en catalán una mujer que iba con Álvarez de Toledo, dice que: «de cualquier forma, creo que te quedan muchas fotos por hacer en diferentes colegios».

Además, no esconde que han ido a hablar con ella «para decirle que no es bienvenida». «Yo tengo todo el derecho a decirle que no es bienvenida, igual que tú –dirigiéndose a la mujer que acompaña a la candidata– tienes todo el derecho a decirle que sí».

Esta afirmación provoca que la acompañante de Álvarez de Toledo remarque: «la diferencia es que nosotros no hemos dicho a nadie que no era bienvenido».

Cayetana Álvarez de Toledo ha visitado durante la mañana varios colegios electorales de la provincia de Barcelona, aunque no ha votado en la capital catalana ya que lo hizo por correo al estar censada en Madrid.