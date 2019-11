Las grandes anécdotas de 10-N: de la mesa electoral más joven de España a la más rápida Repasamos las curiosidades que nos está dejando la celebración de estas elecciones generales

Todo acontecimiento tiene una parte imprevisible o curiosa, y más cuando involucra a un país entero en un solo día, como estas (otra vez) elecciones generales: las anécdotas son inevitables en una jornada como la de hoy.

Por ejemplo, las del clima. La nieve, generalizada en Castilla y León durante este fin de semana, ha retrasado la formación de algunas meses electorales en las provincias de Burgos y Soria, según informa Efe. Esto, en abril, no pasaba...

El mal tiempo no es exclusivo de esa comunidad: en Cantabria también rasca el frío, aunque el candidato de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha dicho que no cree que esto vaya a afectar a la participación.

También están las felices coincidencias. En Soto del Real encontramos la mesa electoral más joven de España, formada por dos vocales de 18 años y un presidente de 19. Todos representantes de la generación Z, pero trabajando en un entorno perfectamente analógico: el de las urnas y las papeletas.

La de Villarroya no es tan joven, pero sí ha sido la más rápida: los ocho vecinos de esta localidad riojana han logrado votar en tan solo 32 segundos, en un alarde de organización y eficiencia.

Los ocho de Villarroya - EFE

«Todos los vecinos del pueblo acudimos con ilusión a votar porque, además, este acto está dando mucha visibilidad al pueblo y nuestro nombre suena por toda España», ha celebrado su alcalde, Salvador Pérez, en declaraciones a Europa Press. Todo vale para el «branding».

El día también nos está dejando historias para reflexionar un poco sobre realidades menos sonadas, pero no por ello menos importantes. En Alicante tenemos a César Puente Fuente, un invidente que preside mesa electoral por primera vez. Lo hace con ilusión, y consciente de que su ejemplo ayuda a «visibilizar como un hecho normal estas cosas en la sociedad», según ha recogido Efe.

El azar, por cierto, ha puesto de acuerdo a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y a Íñigo Errejón, de Más País: los dos han depositado su voto al mismo tiempo, lo que no quiere decir nada más allá de que las once menos cuarto es una buena hora para votar. Se ve que no le han hecho mucho caso al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se presentó en su colegio a las 9:15 con la refrán preparado: «A quien madruga Dios le ayuda».