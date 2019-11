Gerona, un lazo que ahorca

Agustín Pery SEGUIR Actualizado: 05/11/2019 00:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya es normal. Alzar la vista y no sorprenderse. Lazos amarillos colgados de las farolas, banderas escocesas, no pocas ikurriñas y claro, decenas de esteladas customizando los balcones. Lo normal. Un paisaje de iconografía uniforme, granítica como el pensamiento impuesto, sin grietas ni fugas. Un quiosco de Ciudadanos resulta casi exótico. No han ganado, vale, pero lo creen y les basta.

La épica de esta fábula consiste en teñir de amarillo lugares hermosos, históricos, solemnes, de una ciudad que conocía bien. Hoy, todavía, no me siento agredido. Ya, tristemente extraño. Como una gangrena, se han apoderado del entorno. La resistencia, silente, aprende a convivir con quienes han extendido esa metástasis ideológica, un tumor que al fin se apodera de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Puñetero relato

Puñetero relato ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Bufones sin gracia

Bufones sin gracia ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Por el bien de España... o de él?