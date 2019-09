Errejón enmienda a la totalidad la estrategia de Iglesias y garantiza sumar con Sánchez con «Más País» Solo se presentará «exclusivamente» donde no reste al bloque progresista, pero no desvela todavía su alcance

Pedro Sánchez podrá contar la noche electoral con los escaños de Íñigo Errejón para intentar mantenerse en La Moncloa. El ex número dos de Podemos ha asegurado que «todos» los escaños que su coalición electoral logre el próximo 10 de noviembre estarán «al servicio» de un Gobierno progresista. El nombre de la plataforma electoral será Más País.

Su intervención es en lo programático un obús hacia los electores tanto de Unidas Podemos como del PSOE. Asegurando que apoyará al actual presidente sin las exigencias que marca Iglesias, Errejón pretende hacerse con voto socialista desencantado que no vea en él ningún riesgo.

Por otro lado, su discurso es una enmienda a la totalidad a la estrategia de Pablo Iglesias de poner como condición inexcusable su entrada en el Gobierno. En varios momentos de su discurso de aceptación de la candidatura Errejón ha criticado la «irresponsabilidad» de los líderes de PSOE y UP. «Cada escaño es un escaño para el acuerdo y para el Gobierno progresista», ha insistido sobre su candidatura.

Nacemos para ser un antídoto contra la abstención y el bloqueo, poniendo por delante las necesidades del país al partido. Es momento de atreverse.



Más País, por un futuro verde, libre y justo. ¡Síguenos y comparte! pic.twitter.com/s1KUVJWhdi — Más País (@MasPais_Es) September 25, 2019

Ante las voces que le acusan de división, de forma aislada pero acalorada se ha manifestado esa crítica en la sede de UGT que ha acogido el acto, ha dicho que su objetivo es hacer «más grande, más sólido, más pragmático y más responsable el bloque progresista en España».

Durante su discurso, Errejón no ha desvelado el nombre de la candidatura, aunque Errejón se ha despedido con la consigna «venimos a hacer país». Más tarde, ABC ha podido confirmar que la plataforma se llamará Más País. Lo que no ha quedado claro son las circunscripciones donde se presentará, aunque sí ha defendido que será «exclusivamente donde vayamos a ser de ayuda al bloque progresista». Donde no se presente pedirá el voto para ese bloque pero sin elegir entre PSOE y Podemos.

En una acusación a la estrategia de Iglesias, Errejón ha hablado de sensatez y pragmatismo: «Hoy lo revolucionario es la responsabilidad», ha repetido en varias ocasiones. Señalando que «no importa quien firme» las medidas que plantean sino que se pongan en práctica.