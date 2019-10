Errejón aumenta sus críticas a Podemos e Iglesias ni le nombra El secretario general de Podemos reta a Sánchez y le exige comprometerse en campaña a que no pactará con el Partido Popular

Según se acerca la repetición electoral se intensifican las veces que Íñigo Errejón lanza algún reproche a Unidas Podemos, su antigua formación, además de al PSOE. Las declaraciones de Más País buscan diferenciarse de los morados y promocionarse como alternativa. Errejón se sigue presentando como la «solución» al bloqueo, aunque los sondeos auguran lo contrario, y denuncia que tanto socialistas como Podemos «están diciendo lo mismo» que provocó unas segundas elecciones.

Ayer, durante una entrevista en RNE, el líder de Más País valoró que sendas fuerzas van encaminadas a «regalarle a la derecha una tercera oportunidad» por lo que, a su juicio, «deben» aclarar qué harán. Errejón preguntó a Pablo Iglesias «si está dispuesto a investir un gobierno progresista» o «si el número de ministerios no le parece el suficiente, estarían dispuesto a repetir elecciones». Un aguijón después de que Unidas Podemos rechazara por no contener competencias ministeriales la oferta de coalición que Sánchez ofreció en julio. Iglesias decidió no responderle y desde Unidas Podemos explican desde que se conoció que Más País concurriría que no entrarán a rivalizar.

Al líder del PSOE, por su parte, Errejón le exigió aclarar «si quiere un gobierno progresista o coquetear con Pablo Casado». «¿Los mismos que protagonizaron el bloqueo me van a sacar del bucle?» es la pregunta que, según Errejón, se hará la ciudadanía durante el debate televisado el próximo lunes.

Aunque preguntado por si sería ministro en un Gobierno del PSOE, Errejón no lo rechazó: «No descarto nada, aunque no es para eso para lo que nos presentamos». Errejón insiste en que quiere ser el pegamento del bloque de izquierdas. Sin embargo, el sondeo de GAD3/ABC publicado ayer le da 3 escaños y solo un 2,8 por ciento de votos.

Iglesias reta a Sánchez

Iglesias esquiva confrontar con Más País y si nadie le pregunta no menciona a su excompañero. Eso sí, fuentes de la cúpula de Podemos admiten en privado que la participación de Errejón perjudica al bloque de la izquierda. Ayer, durante un acto en Asturias, el secretario general de Podemos obvió a Errejón y se centró en denunciar «el plan» del PSOE para pactar con el Partido Popular y «hundir» a Podemos.

Iglesias de hecho retó a Sánchez al exigir su compromiso verbal de que no pactará con Casado: «Para demostrar que mentimos comprométase en campaña electoral a no hacer un acuerdo de investidura y legislatura con el PP si su partido es el más votado», dijo. El PSOE no replicó.

«En esta campaña, supongo que os estáis dando cuenta, no se habla de trabajadores, de deshaucios, de autónomos, de industria, del derecho a la vivienda... no se habla de economía», reprochó Iglesias, «¿Cómo es posible? Si todos los expertos alertan de que puede llegar una nueva crisis». Según el líder de Podemos, los socialistas tienen un «plan» para que solo se hable «de la momia y de Cataluña» por lo que ellos intentarán cambiar el eje debate electoral en la recta final y «hablar de medidas económicas y sociales».