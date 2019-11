Errejón asegura que la «irresponsabilidad» de Sánchez e Iglesias beneficia a PP y Vox El dirigente de Más País acusa al PP de pagar «una campaña de intoxicación» para desmovilizar a la izquierda «al estilo Trump»

Íñigo Errejón ha celebrado este domingo un mitin en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona con el candidato al Congreso por dicha provincia, Juanan Geraldes, y con la portavoz del partido y artífice de la campaña electoral, Rita Maestre. Errejón asegura que la «irresponsabilidad» de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está beneficiando a la derecha y apela al voto útil de Más País para formar un Gobierno progresista. Su candidatura competirá en Barcelona contra la lista de En Comú Podem (confluencia de Unidas Podemos), una decisión que ha levantado ampollas en su antigua formación.

Errejón ha expresado que el «envalentonamiento» de Vox y Partido Popular es culpa de la «irresponsabilidad» de Sánchez e Iglesias, así como que en la derecha se están «frotando las manos» viendo como ambos líderes sin entenderse y por «darles una segunda oportunidad»: «No podemos continuar en bucle viendo como la extrema derecha es la única beneficiada del bloqueo político», ha insistido. El líder de Más País ha reivindicado a su partido como la solución progresista, feminista y ecológica para el desbloqueo. Sin embargo, como ya explicó ABC, en Barcelona el último escaño del 28-A fue para En Comú Podem y se arriesgan a que la división del voto del bloque de izquierdas le regale ahora el diputado a ERC, que estaba a una distancia de 1,1% (46.811) de votos.

«¿Se comprometen ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, a que si en enero no hemos conformado un gobierno progresista damos los tres un paso atrás... sí o no?», ha vuelto a repetir Errejón, que ayer preguntó lo mismo en Valencia, intentando meter la cabeza en la guerra mediática que mantienen ambos. «Sánchez no asegura que no se vuelvan a repetir elecciones e Iglesias no asegura no tropezar con la misma piedra, no se les puede dejar solos, es necesaria una opción de desbloqueo político», ha añadido. Además, ha dicho que en Unidas Podemos están «equivocados» si piensan forzar a unas terceras elecciones «si no tienen cuatro o seis ministerios» porque lo pagarán los ciudadanos.

Acusa al PP de pagar fakenews

Errejón ha vuelto a acusar al Partido Popular de ejecutar una campaña para desmovilizar al electorado de izquierdas a pesar de que el jueves, durante el Foro ABC-Deloitte, el líder del PP, Pablo Casado, negó taxativamente que fuera verdad. «Génova ha pagado durante estos días miles de euros para una campaña sucia de intoxicación, con páginas ficticias al mismo estilo de fakenews de Bolsonaro y Trump, para intentar desmovilizar a la gente demócrata y progresista, y suplantando mi nombre», ha espetado el líder de Más País. «Ustedes tienen todo el derecho del mundo a hacer una campaña diciéndole a la gente que se desmovilice pero sean valientes y háganlo de cara», ha añadido.

Por su parte, el candidato al Congreso Juanan Geraldes ha subrayado que Más País no ha venido a «jugar a las sillas» como otros partido: «Primero la gente y luego los intereses de los partidos». También considera que «es una gran irresponsabilidad» que se vayan a celebrar otras elecciones porque eso significa «darle una segunda oportunidad a la derecha». Geraldes ha coqueteado con el soberanismo anteriormente, de hecho, como publicó este medio, se presentó a las últimas elecciones municipales en una plataforma conjunta con la CUP y otros partidos independentistas.