El debate sobre el debate sigue sin resolverse. En la mañana de ayer el guion volvía a cambiar. Después de que Atresmedia reconvirtiese su debate en un formato a cuatro, ya sin Vox, desde el PSOE se viró de nuevo. «Una vez conocido el acuerdo de la JEC de ayer prohibiendo el debate a cinco, el Comité Electoral del PSOE ha estudiado las distintas propuestas de debates electorales a cuatro planteadas en tiempo y forma por RTVE y Atresmedia», señalaban fuentes del Comité Electoral. La decisión fue que, puesto a celebrarse un formato a cuatro, lo lógico es que fuera en el ente público. «Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será un honor debatir en RTVE».

El PSOE justifica esta decisión por criterios de difusión y porque este formato concreto fue propuesto primero por RTVE. Atresmedia mantenía ayer su intención de un debate a cuatro el día 23, pero en el entorno del presidente se descarta que Sánchez vaya a participar en más de un debate. «Día 23 en RTVE. Ahí está nuestra disponibilidad para debatir». «Habían confirmado ya todos –continúan–, así que ellos verán qué les dicen a RTVE», dicen en Moncloa, respecto a la posibilidad de que Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias vayan al debate de Atresmedia, que sigue programado para el día 23.

Fuentes de la Corporación de RTVE consultadas por ABC, sin embargo, señalan que en la nota de prensa emitida anteayer no aludían a ninguna fecha, precisamente, para no comprometer las agendas de los distintos partidos. Recuerdan que su propuesta inicial era el lunes día 22, y no el martes 23 –fecha que se da por cerrada en el comunicado de la Moncloa–, y se muestran dispuestas a organizar el debate cuando convengan y consensúen las cuatro fuerzas políticas invitadas. Mientras tanto, ERC trata de ir más allá, después de haber conseguido que la Junta Electoral saque a Vox del debate en un grupo de televisión privado, e intenta forzar a TVE a incluirles en la batalla dialéctica del ente público.

Atresmedia también presiona al PSOE. El grupo mediático insiste en que cuenta con el «sí» de Casado, de Rivera y de Iglesias, y en que tan solo está pendiente la confirmación del presidente del Gobierno. De hecho, Atresmedia emitió un anuncio ayer por la noche con los cuatro candidatos de los principales partidos y una fecha: el martes 23 a las 22 horas. Antes del cierre de esta edición, fuentes de Ferraz negaron a este diario un cambio de posición. Su candidato debatirá solo en TVE.

La oposición quiere debatir

Sánchez es el único que se enroca en la celebración de un único debate. Tanto el PP, como Unidas Podemos y Ciudadanos están dispuestos a enfrentarse en la televisión pública y en la privada. No ven ambas invitaciones excluyentes. Casado aprovechó la decisión de la JEC para reclamar otra vez el cara a cara del que ha rehuido el jefe del Ejecutivo desde el principio, pero apuntó que está dispuesto para todos los formatos.

Misma posición que Rivera, que afirmó ayer que acudirá a todos los debates a los que le inviten con partidos nacionales. Como anteayer en Murcia, repitió que es innecesaria la presencia de formaciones separatistas, porque Sánchez «los representa». Fuentes cercanas a la dirección dijeron ayer a ABC que, si Sánchez no acude a Atresmedia, Rivera debatirá contra Casado e Iglesias –con un asiento vacío–, pero no aceptará la presencia de otro socialista. Él solo se enfrentará a los candidatos a la presidencia del gobierno.