En directo: Errejón será el candidato de su partido a la presidencia del Gobierno

25/09/2019 20:03h

19.58Íñigo Errejón finaliza su intervención, en la que no ha desvelado la marca bajo la que concurrirá Más Madrid a las elecciones ni las provincias en las que lo hará, algo que estudiarán para «sumar» y no afectar a los resultados del bloque progresista. «Primero el país, primero España, y después las siglas», ha afirmado.

19.52«Deseamos que hubiera un Gobierno progresista que no se ha conformado. Y hay un riesgo de que nos pasemos la campaña electoral diciendo quién es culpable, y de qué va a servir. [...] Me importa más quién paga los platos que quién los ha roto. Que estas elecciones se repitan no está en nuestras manos, no pudimos elegirlo, pero sí podemos tomar una decisión de compromiso patriótico con nuestro país. [...] Damos un paso adelante para que no sean las elecciones de la culpa, el reproche, el insulto, sino de la responsabilidad, del paso adelante, de conseguir un Gobierno progresista», finaliza Errejón entre aplausos.

19.49«¿Y todo esto se va a conseguir con un Gobierno progresista? Depende», dice Errejón. «Nosotros estamos dispuestos a jugar esa partida. [...] Algunas las conseguiremos, y no importa quien las firme: lo importante es que las disfrute el conjunto de la sociedad española».

19.47Errejón continúa su discurso tras ser elegido candidato de su partido a la presidencia del Gobierno: «La violencia contra las mujeres tiene nombre: se llama violencia machista y se combate con más feminismo, que no es una amenaza para nadie».

19.44«Hay que recuperar la política y la dignidad de la política, y hay que traer de vuelta a la política la precariedad, los alquileres, el miedo de las mujeres cuando llegan a casa porque no hay recursos suficientes contra la violencia machista», declara Errejón. «Nos presentamos para que la política tenga que ver con un nuevo pacto verde para que emprendamos la transformación ecológica», continúa. El ya candidato hace una defensa del planeta en su discurso, en el que también habla de revolución digital: «Los avances tecnológicos están poniendo en riesgo puestos de trabajo. [...] La economía digital y la robotización hay que gobernarlas».

19.40«Hace falta una fuerza política que se atreva a decir en España que hoy lo revolucionario es la responsabilidad. [...] Somos quienes ponemos antes de cualquier objetivo de siglas o de partido, el objetivo de que haya un Gobierno progresista», afirma Errejón. «Primero el país, después las siglas», insiste.

19.37Errejón pide que se constituya un comité «que estudie en qué provincias, en qué territorios vamos a sumar». «Primero el país, primero España, y después las siglas», afirma Errejón entre aplausos.

19.35«No va a ser una campaña sencilla. Hay mucha gente que va a estar empeñada en que sea la campaña del ruido, de las trincheras y de los insultos. Hay demasiada gente hablando en España solo a su parroquia, para dentro de las sedes de los partidos, y muy pocos pensando en lo que tiene que pasar con todo nuestro pueblo, con los que nos votan y con los que no nos votan», afirma Errejón.

19.31«España tiene que salir del bucle», dice Errejón, que hace un llamamiento a evitar la abstención. «Más Madrid ha decidido dar un paso adelante en un momento de irresponsabilidad», añade. «Los madrileños nos mojamos, no miramos las cosas desde la orilla», insiste el candidato a al presidencia del Gobierno.

19.28«Se nos dijo que las tres derechas coaligadas [...] venían a amenazar las conquistas sociales que habían hecho nuestras madres y nuestros padres, se nos pidió un esfuerzo extra», dice Errejón. «Acudimos a las urnas, derrotamos a los enemigos de la evolución y produjimos una mayoría progresista, fueron los líderes políticos los que no fueron capaces». «Si queremos que el resultado sea diferente, hay que votar diferente para asegurar que haya un Gobierno progresista», que carga contra la «irresponsabilidad» de los líderes políticos.

19.25Errejón muestra su agradecimiento hacia Manuela Carmena, «la persona que nos va a acompañar en este tránsito». La exalcaldesa de Madrid, no obstante, no se encuentra entre el público. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

19.23La Asamblea de Más Madrid aprueba por abrumadora mayoría una resolución que apuesta por presentarse a las elecciones, con Errejón de candidato, en una candidatura formada mayoritariamente por mujeres y emplazando a otros actores a llegar a acuerdos. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

19.21La asamblea de Más Madrid decide que Íñigo Errejón sea el candidato a la presidencia del Gobierno.

Lleno a reventar en la #AsambleaMasMadrid. Muchas ganas. Mucha ilusión. Mucho entusiasmo. Somos el antídoto a la abstención, al desencanto y al desinterés por la política. Volveremos a demostrar que #SiSePuede. A por todas!!!✊ pic.twitter.com/P22UwvbwoW — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) September 25, 2019

19.18Finaliza la rueda de prensa de Pedro Sánchez | El presidente del Gobierno ha hablado sobre la irrupción de Íñigo Errejón en la política nacional y ha asegurado que es «una recomposición del espacio político que ocupó Unidas Podemos». «Lo vemos con respeto», ha subrayado. Además, ha definico el 10-N como «una nueva oportunidad»: «El reto es que se movilicen los millones de españoles progresistas» para votar al PSOE. En esa movilización incluye a «los millones de españoles progresistas y también que aquellas personas que votaron otras fuerzas y que vieron que sus líderes no dieron estabilidad», una clara referencia a Pablo Iglesias.

19.14Rueda de prensa de Pedro Sánchez | «Somos un estado social y dmemocrático. El señor Torra lo tiene fácil... Tiene que condenar cualquier acción violenta de grupos vinculados al independentismo», asegura Sánchez en relación a la actitud del presidente de la Generalitat sobre los detenidos del CDR que pretendían atentar contra el Parlament y la Guardia Civil.

19.10Rueda de prensa de Pedro Sánchez | «El reto es que se movilicen los millones de españoles progresistas y también que aquellas personas que votaron otras fuerzas y que vieron que sus líderes no dieron estabilidad encuentren en el PSOE la respuesta a esa estabilidad que necesitamos», dice el presidente del Gobierno en funciones.

19.09Rueda de prensa de Pedro Sánchez | El presidente del Gobierno en funciones insiste en que el próximo 10 de noviembre los españoles tienen que «responder si quieren acabar con la provisionalidad».

19.06Asamblea de Más Madrid | Uno de los hombres fuertes del errejonismo, Eduardo Fernández Rubiño, insiste en la idea de «pegar una patada al tablero» para que el 10-N no sea una repetición electoral. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

19.04Rueda de prensa de Pedro Sánchez | Sobre la nueva cita con las urnas: «Tenemos una nueva oportunidad de acabar con la interinidad y garantizarle a este país un gobierno estable, coherente y que le dé una perspectiva progresista a todos los desafíos que tenemos por delante».

Pedro Sánchez durante su intervención - ABC

19.02Rueda de prensa de Pedro Sánchez | Preguntado sobre la irrupción de Errejón al tablero político: «Yo creo que somos testigos de una recomposición del espacio político que ocupó Unidas Podemos. Lo vemos con respeto y sin ninguna voluntad de inmiscuirnos».

18.57Comienza la asamblea de Más Madrid y habla Gabriel Ortega. Primer dardo para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: «No podemos seguir esperando a que dos señores que no se caen bien se tomen unos gin tonics e intimen un poco». Reclama que «se echen a un lado» los lideres que no puedan lograr acuerdos progresistas. Esperanza Gómez añade que ellos sí van a estar «a la altura». Informa Víctor Ruiz de Almirón.

18.53Mientras tanto, en la sede de UGT, y aunque aún no hay nombre oficial, el público ya corea el nombre de Más País. Errejón ha entrado al salón principal al grito de presidente. Lo ha hecho acompañado de Rita Maestre y algún otro cargo autonómico de Más Madrid. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

18.51Comienza la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Nueva York. Lo hace recordando que anunció ayer a la Asamblea General de la ONU la exhumación de los restos de Franco.

Interior de la sede de UGT, donde Más Madrid celebra su asamblea - Víctor Ruiz de Almirón

18.44El interior de la sede de UGT, en Madrid, se encuentra ya abarrotado para la asamblea de Más Madrid.

18.37«Vamos a remover el tablero político de España», dice Gabriel Ortega, que ejerce de portavoz de facto de Más Madrid. A punto de arrancar la asamblea, hoy sí con la presencia de Íñigo Errejón, en la sede de UGT. Lo que se espera principalmente es la «aceptación» de Errejón del mandato de concurrir el 10-N. El domingo termina el plazo para registrar coaliciones electorales. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

18.27Por si fuera poco, la formación de Pablo Iglesias también tiene problemas en Aragón. El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha explicado este miércoles que «la mejor manera» de tener éxito en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre será presentándose en coalición con la Chunta Aragonesista (CHA) y sin Pablo Echenique como cabeza de lista por esta comunidad autónoma. La Chunta ha estado trabajando para cerrar un acuerdo con el partido liderado por Íñigo Errejón en los últimos días. Informa Efe.

18.16La candidatura del partido de Errejón tiene mucho que concretar aún. Las bases de Compromís han avalado que ambas formaciones concurran juntas en la Comunidad Valenciana. Equo, que forma parte de Unidos Podemos, ha abierto hoy la misma consulta a su militancia. El único diputado de la formación ecologista, Juantxo López de Uralde, ha anunciado hoy que decidan lo que decidan las bases de su partido, él seguirá en Unidas Podemos.

18.12La asamblea de Más Madrid decidirá hoy previsiblemente el candidato a la presidencia del Gobierno, las circunscripciones por las que se presentará y el nombre con el que lo hará. El candidato que más suena es el propio Íñigo Errejón, que optó a presidir la Comunidad de Madrid en mayo. Esas elecciones fueron la primera gran batalla entre Errejón y Pablo Iglesias tras su cisma: mientras que Podemos solo logró siete diputados en la Asamblea autonómica, Más Madrid consiguió 20.

18.00Buenas tardes. Hoy se reúne en asamblea Más Madrid, el partido liderado por Íñigo Errejón que el domingo decidió presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre. La cita tendrá lugar en la capital a las 18.30 horas. Por su parte, Pedro Sánchez ofrecerá una rueda de prensa desde Nueva York, donde ha acudido para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Será a las 19.00, hora española.