El PSOE sale a atacar a la derecha para movilizar a sus votantes

Crónica

Los cinco grandes partidos tuvieron ayer su última ventana para confrontar sus propuestas políticas en «prime time» frente a los ciudadanos, antes del 10-N en un debate organizado por La Sexta. Esa sensación de última oportunidad unida a que el debate tenía lugar entre segundas espadas -todas femeninas por primera vez- permitió intervenciones más arriesgadas y combativas, con interrupciones constantes que demasiadas veces hicieron ininteligible el debate.

Cataluña volvió a hacer pivotar un debate en el que también se habló sobre pactos, empleo, alquiler, feminismo o cambio climático pero sin que se lanzaran nuevas ideas o promesas electorales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó el desafío secesionista como un problema territorial y defendió el Estado de las Autonomías como un modelo de éxito frente a los ataques de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio , que defendió el fin de las comunidades como camino para aumentar los recursos destinados a la educación, la sanidad y las pensiones. En este bloque chocó con dureza con la exministra popular, Ana Pastor , quien salió en defensa de la Constitución y la aplicación de la ley. «El Estado de las Autonomías es lo que mejor nos ha podido pasar a los españoles», sostuvo. «Hay 17 mercaditos distintos», le replicó Monasterio quien también consideró necesario adoptar medidas «contundentes» en Cataluña. La portavoz de Podemos, Irene Montero, se centró en defender el diálogo con los secesionistas y la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, tuvo que recordarle que los constitucionalistas son marcados y acosados en Cataluña.

María Jesús Montero fue la dirigente más belicosa y salió a buscar el cuerpo a cuerpo con los tres partidos de la derecha para agitar a los votantes progresistas. A diferencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, Montero no solo no rehuyó la confrontación con Vox sino que intentó provocar, sin éxito, a Monasterio a la que acusó de incurrir en comportamientos «xenófobos» e instó a pedir perdón por cargar contra los menores extranjeros. La ministra de Hacienda aprovechó esta cuestión y también la propuesta de ilegalizar partidos independentistas que atenten contra el Estado para atizar a Monasterio en la cara de Pastor y Arrimadas, a las que recordó sus alianzas con el partido de Santiago Abascal. La dirigente socialista buscó choques con ellas en prácticamente todos los bloques, y tampoco los rehuyó con la portavoz de Podemos, Irene Montero . Entre ellos, el tenso cara a cara que protagonizó con Pastor al afirmar que el mercado laboral evoluciona de forma más positiva con el PSOE que con el PP. «Nos iban a rescatar y salimos adelante. Ustedes ejemplo de gestión, no nos lo den. No lo dio Zapatero, ni lo da Sánchez», replicó visiblemente molesta la exministra popular, quien volvió a comprometer bajadas de impuestos si el presidente del PP, Pablo Casado, logra alcanzar La Moncloa.

Golpes en la derecha

Con las últimas encuestas augurando un crecimiento de Vox, Pastor enfrentó tarea doble ya que confrontó con la ministra socialista pero buscó también poner distanciar entre su partido y la formación que preside Santiago Abascal . «Usted representa lo que representa y yo represento al Partido Popular», dirigió a Monasterio para apuntalar la caza del votante de centro-derecha. La frase se produjo en el contexto del bloque de igualdad, en el que Pastor defendió que una relación sexual sin consentimiento femenino es una agresión y violación, y subrayó que ésta es la posición por el PP, para intentar enterrar así la polémica desatada por la posición de la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, al cuestionar que «solo el sí es sí». No fue el único encontronazo interno en la derecha. Pastor criticó los frecuentes cambios políticos de Cs y Arrimadas le devolvió el golpe después echándole en cara la corrupción de su partido.

La portavoz de Cs centró sus intervenciones en buscar la movilización de los votantes que piensan en la abstención cargando contra el bipartidismo pero con un tono que resultó mucho más conciliador que el elegido por el presidente de su partido, Albert Rivera , el lunes, y sin golpes de efecto visuales. Por su parte, la portavoz de Podemos, Irene Montero, apuntó a su caladero de votantes insistiendo en medidas para mejorar la renta de los colectivos necesitados. Monasterio, por último, atacó a sus cuatro rivales de manera sistemática y defendió con comodidad las grandes propuestas de su partido.

Inés Arrimadas: «Cuando vamos a votar ganamos. No he tirado la toalla y no la pienso tirar ahora. Y te pido que tú no lo hagas ahora. Esa España moderna está muy cerca. ¿Teniéndolo tan cerca te vas a quedar en casa? Es el momento de votar valiente. Votar liberal. Votar centro. Votar Ciudadanos para poner España en marcha».

Irene Montero: «Si puedo estar aquí pidiendo el voto es porque hay muchas personas que han enseñado que los derechos se luchan juntas. Estoy aquí porque tengo 3 hijos. Pedirles el voto es una forma de decirles que mi generación ha escuchado, que cogemos el testigo. Sé que las cosas no se consiguen a la primera, pero la vida, y lo que nos estamos jugando, es demasiado valioso como para no intentarlo. Sí se puede».

Ana Pastor : «España está en vuestras manos, y nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de nuestro país. es una ocasión magnífica para que haya un Gobierno que priorice lo que quieren los españoles. Un gobierno que sea el que queremos todos los españoles. Está en vuestras manos.

María Jesús Montero: "Estas son nuestras elecciones. Queremos avanzar en igualdad, libertad. A vosotras, que llegáis a donde llegan los hombres pero más cansadas. Queremos que volváis a casa tranquilas sin mirar atrás. Queremos, a vosotras, nuestras madres y abuelas por habernos enseñado lo imporante. Son tus intereses los que están en juego, defiéndelos».

Rocío Monasterio : "Tenemos la oportunidad de cuidar la voz de la España viva en el Congreso. Somos una alternativa fiable, basada en la unidad frente al separatisma. Una alternativa que hace frente al despilfarro. De la sensatez, del sentido común. Una alternativa patriótica que traiga la concordia ahí donde hay discordia. Muchas gracias y viva España.".

Minuto de oro.

"Una ley de cambio climática, que pudiéramos acordarla entre todos. Es una responsabilidad de nuestra generación para las futuras", dice Pastor del cambio climático. "Impulsar las energías renovables", especifica Arrimadas. "Nuestra industria vaya invirtiendo en tecnologías más limpias", dice María Jesús Montero. "No hay que contaminar y penalizar a quien contamine", dice Monasterio.

«Hay que ser francos con nuestros votantes y decir quién está del lado de los que han atentado», dice Monasterio.

"Yo no tengo ninguna simpatía por el señor Torra, pero lo único que no se ha intentado hasta ahora en España es dialogar", dice Montero. "Dentro de la ley", insiste por detrás Ana Pastor. Ambas se encaran a cuenta de la corrupción, Pastor insiste en que la corrupción es de "las personas".

"Creo que la diversidad existe, y que hay múltiples sensibilidades", dice Irene Montero, que vuelve a hablar de un referéndum pactado para solucionar la cuestión catalana.

"Nosotros, todos los demócratas, deberíamos estar en el mismo lado", dice Ana Pastor, que ha preguntado qué pensarían "los padres de la Transición" sobre lo que está ocurriendo. "Fuera de la ley no vale nada", sentencia.

"Es la hora de tomar medidas excepcionales", dice Monasterio sobre Cataluña.

María Jesús Montero, sobre Cataluña: "Para nosotros es un problema territorial".

"Los partidos que apoyen actos violentos y los reivindican no deberían tener un euro público. Queremos que en este país pase como Italia o Alemania, los partidos para tener representación en el Congreso tenga un 3 % de representación", sostiene Inés Arrimadas, que no aclara si están a favor de ilegalizar a los partidos separatistas o no.

"La historia de las autonomías es una historia de éxito", sostiene María Jesús Montero.

"El estado de autonomías es lo que mejor nos ha podido pasar a los españoles", sostiene Ana Pastor. "Hay 17 mercaditos distintos", le dice Monasterio. "Ustedes quieren matar moscas a cañonazos. Hay que tener un poquito de idea de gestión", espeta Pastor.

"Se nota que hay muchas personas que no han gestionado nunca nada", iniciaba Pastor cuando le ha replicado Arrimadas por la corrupción. "Cuando usted lleve 30 años en la vida pública, como yo que soy funcionaria pública, y nadie tenga nada que decir absolutamente nada. La corrupción es de personas", ha respondido Pastor.

"Educación, para que dejen de adoctrinar a nuestros niños. Sanidad, para que no nos traten como desplazados. La recuperación de las competencias penitenciarias allí donde están transferidas", dice Monasterio.

"El problema no es de recuperar competencias", dice Irene Montero. "El debate de la financiación territorial debería ser el de fijar un suelo de ingresos que necesita un territorio", apostilla.

Hablan de devolver competencias a la administración central. "No podemos tener 17 exámenes de Selectividad, 17 sistemas de tarjeta sanitaria. Proponemos una prueba de Selectividad única y tarjeta sanitaria única", dice Inés Arrimadas.

Insiste Arrimadas con el tema de los pagos de la Faffe a María Jesús Montero. "No le voy a contestar", dice Montero. Arrimada señala que la reforma del actual Código Penal la hizo el PSOE. "Hay consenso, hagamos una reforma", apostilla.

"Pido que no intenten patrimonializar ese dolor", dice Arrimadas a Podemos y PSOE. "Se indignan porque abrazan a Vox", replica Montero (PSOE).

«Ojalá le ganes la batalla a Calviño», le dice Irene Montero a María Jesús Montero, a quien le ha dicho que sabe que en muchas cosas no comparte la misma visión que Pedro Sánchez ni Nadia Calviño.

«Menos mal que España entera ha entendido lo que no ha entendido la ultraderecha, que el machismo se combate con educación», señala Irene Montero, a quien Monasterio interpela preguntando de nuevo por la cadena perpetua. «¿No escucha?», le replica Montero.

"Usted representa lo que representa y yo represento al Partido Popular", dice Pastor a Monasterio, que ha recriminado lo que pasó en el Congreso con la delegación de Irán. «Irán dijo que las mujeres no podemos ni mirar a los ojos a los hombres. Los demás se achantaron, solo Vox se negó. Es una vergüenza», ha dicho. «Vergüenza es la postura de Vox en feminismo», la ha respondido Montero.

«Vox es el único partido que pide la cadena perpetua para violadores y asesinos y nos gustaría que los demás se sumaran», dice Rocío Monasterio.

Hughes : «Ana Pastor defiende a Cayetana sobre el asunto del "solo sí es sí". La participante del PSOE lleva la demagogia en este punto a su nivel estratosférico habitual».

"La igualdad es una de las grandes cuestiones que tenemos que desarrollar", señala María Jesús Montero.

"Cuando no hay consentimiento hay agresión sexual y hay violación", sostiene Ana Pastor sobre la posición del PP, y en especial Cayetana Álvarez de Toledo, sobre violencia de género y las violaciones.

Hughes : «Tema VIVIENDA.Montero Podemos: intervención en el precio.Monasterio: Poner más suelo en el mercado.Arrimadas: desbloquear proyectos públicos y privados, vivienda social (todo) y protección antiokupaPSOE: Ofrecer más vivienda y suelo y cierta intervención en precio y recuerdo a los fondos buitre».

Tiempos. Ana Pastor es la que más ha hablado, le siguen María Jesús Montero. Tras ella, Inés Arrimadas, Irene Montero y Rocío Monasterio.

"Regular y hacer que los Ayuntamientos ver si se tensionan los precios en una zona y cuando vea que se está incrementando de forma abusiva ese precio, lo puedan regular", sostiene Irene Montero.

"Hay que ampliar la oferta de viviendas de alquiler y hacerlo a precios asequibles. También tenemos que frenar la subida de precios", dice María Jesús Montero.

Arrimadas señala que vive de alquiler y señala que la alternativa de Ciudadanos es promover más vivienda social, un «plan de rehabilitación de vivienda vacía».

"Tenemos medidas para dar aval a los jóvenes para que pidan una hipoteca", dice Monasterio. «Dejar de intervenir el suelo», propone la política de Vox.

Hughes: «Realmente, el debate es por momentos un calco del debate de candidatos, solo que con un tono humano, soportable. Por ejemplo, Arrimadas vuelve a recordar el "impuesto" que supone la corrupción»

«La vivienda es desde luego una necesidad para todos. Planteamos es por un lado seguridad jurídica pero también poner a disposición suelo público para construir 100.000 viviendas de alquiler», dice Ana Pastor.

Arrimadas pregunta a Montero por el pago de prostitutas con dinero público, a colación de la ausencia de la socialista por las Faffe.

Hughes : «Qué maravilla la forma en que Arrimadas, casi callando, corrige a Pastor sobre el IRPF: "Ana, lo subisteis, Ana..."».

«Sabemos que nos vais a inflar a impuestos», dice Arrimadas a Irene Montero y María Jesús Montero.

"La subida de impuestos no es la solución, es el núcleo del problema. Señora Montero, no diga cosas que no se ajustan a la verdad", le dice Ana Pastor a la candidata socialista.

Se pelean Irene Montero y María Jesús Montero. "Estáis a favor del impuesto a la banca?", pregunta la portavoz de Unidas Podemos, que reprocha que el PSOE lo ha eliminado de su programa. "A ver si se entera Pedro", espeta.

Hughes : «Rocío Monasterio dice "medios progres" como si además de equivocados fueran pecaminosos y un poco tentadores»

«Tiene que pedir perdón por dirigir editoriales contra nosotros», espeta Monasterio a María Jesús Montero.

Hughes : «Irene Montero propone impuesto al lujo, más impuestos a los millonarios, exigencia de devolución a los bancos... "Toda la riqueza está al servicio del interés general". Leen la Constitución con acento venezolano».

«Las políticas de izquierdas ya sabemos lo que traen, el esquema de Venezuela. Nosotros bajamos los impuestos», defiende Rocío Monasterio.

Irene Montero propone un impuesto a la banca, al lujo y a las grandes fortunas. «La acción política del Gobierno, al que le eligen los ciudadanos, debe ser democrática y constitucional, aunque no se llame 155 ese artículo», apostilla.

Hughes : «Ana Pastor da su palabra de que el PP garantizará las pensiones. De repente suena en ella el PP más confiable. Diría que el bloque económico lo ha ganado ella».

«Tenemos que tener empleos e incentivos a la contratación y así seremos capaces de tener pensiones dignas», dice Ana Pastor. «Si gobierna el PP, mantendrán sus pensiones», lanza Pastor a los mayores.

Luis Ventoso: «Por cierto, esta Montero tan soliviantada está una ministra de Hacienda socialista que gobierna con los presupuestos del viejo Montoro».

"Nos iban a rescatar y fuimos capaces a salir adelante. Ustedes ejemplo de gestión, no nos lo den. Ni lo dio Zapatero, ni lo está dando Sánchez", replica Pastor a Montero.

Hughes : «Montero no habla del objetivo de empleo, sino del aumento de los salarios»

Luis Ventoso : «Hábil Montero preguntando a PP y CS si apoyan la ocurrencia (inviable) de Vox de suprimir las autonomías».

Luis Ventoso: «Más civilizado que el de los tauritones del lunes. Por ahora...».

Hughes: «El tono del debate es mucho más soportable. Deberían poner cuotas en los debates».

"Si tenemos contratos que no sean tan precarios tendremos más dinero para las cotizaciones. Cerremos duplicidades, chiringuitos y duplicidades", insiste Arrimadas.

"Las soluciones de siempre no sirven ya", dice Inés Arrimadas que reivindica la necesidad de Cs para movilizar nuevas alternativas.

Hughes: «Irene Montero establece una división entre su partido y el resto, a los que define como partidarios de "la ley de la selva" que quizás sea la ley de la oferta y la demanda».

Montero habla ahora de reducir la edad de jubilación y dejar de subvencionar planes de pensiones privados. "Utilicemos la democracia para equilibrar la balanza entre los grandes y la gente que vota cada cuatro años", apostilla la número dos de Unidas Podemos.

Luis Ventoso: «Podemos es a la Economía lo que mi sobrinito que juega al fútbol a Messi. Irene Montero habla como si el dinero creciese en los melocotoneros».

"Defienden el modelo ecónomico de la ley de la selva, que es el que defiende Vox, que es hasta privatizar el palo de la bandera", dice Irene Montero.

Preguntan a Rocío Monasterio por las pensiones puesto que en su programa defiende un sistema mixto que reduciría el sistema público de pensiones. Monasterio señala que para garantizar el gasto de las pensiones reduciendo gastos en la administración. "Un sistema de capitalización mixto que garantice las pensiones en el futuro", dice Monasterio, que achaca al problema de la natalidad el mantenimiento de las pensiones.

Hughes (de Ana Pastor): «Sí, no tiene el énfasis de los políticos y su petición de confianza a los españoles resulta serena y convincente. Montero, del PSOE, obviamente, ha ido directa a romper la magia».

"Pusisteis en marcha una reforma laboral que abarató el despido", acusa Montero. "Nosotros en el tiempo que llevamos en el gobierno hemos bajado la tasa del paro al 14 %, la más baja en 11 años".

Cruce entre Pastor y Montero por los datos del empleo. La socialista acusa al PP de ostentar el dato más alto de parados. " Estaba en el país en la ruina ", dice Pastor.

Luis Ventoso : «Ana Pastor no es la oradora más amena del mundo, pero tiene algo que ya no se estila: autoridad, resulta creíble, seria».

"Nosotros no venimos a ver quién gana el debate. Venimos a hablarle a los españoles que puede confiar en un partido político que prioriza lo que le importa a los españoles. Vamos a bajar los impuestos", defiende.

"Nos iban a rescatar. Sacamos el país adelante y cremaos con ayuda de los españoles 500.000 empleos cada año", defiende Pastor. "Yo estaba allí. No me lo han contado ni lo he leído. Era demoledor", señala del dato de desempleo de los jóvenes.

Ana Pastor reinvindica la gestión económica del PP y muestra para ello una portada de ABC con las cifras de empleo. «Es llegar un Gobierno del PP y crear empleo», defiende.

"Vox cree que incentive la generación de riqueza. Hay que incentivar la contratación para bajar el paro", señala Monasterio.

Habla de los autónomos. "Tienen que poder pagar cuotas en función de cómo están ingresando", defiende. "Hay que intentar que nuestra legislación laboral equilibre la balanza", sostiene.

Toma la palabra Irene Montero. «La pregunta es qué hacer. Hace falta tomar medidas que pasan por la subida del SMI a 1.200 euros. Por las 34 horas semanales, porque el contrato ordinario sea el indefinido», dice.

«Queremos contratación indefinida desde el primer día, que significa que no tienes una temporalidad contractual ficticia», defiende Arrimadas. «No copiemos las viejas recetas» dice.

Replica Arrimadas, que apunta a la mala gestión del PP y del PSOE. «El problema está en que nuestra regulación del mercado laboral es un desastre», señala.

Sobre el paro y el mercado laboral en España, María Jesús Montero achaca la desigualdad en los trabajos a la gestión económica del PP. «Pretendemos elaborar una serie de normas que permitan que se pueda hablar de subir el SMI. Queremos formular un nuevo estatuto de los trabajadores», señala.

"El señor Sánchez siempre le ha dicho que no al Partido Popular", dice Ana Pastor, que señala que la negativa siempre ha venido por parte de los socialistas.

Ataca Ana Pastor a Ciudadanos. "Es difícil entender donde están ahora", señala. "Aspiramos a tener un diputado más que el PSOE y liderar una alternativa", ahonda.

"El PP nos presentamos como alternativa al señor Sánchez", dice Pastor de un abstención para que gobierne el PSOE.

"No buscamos sillones", dice Monasterio sobre si Abascal sería vicepresidente en un Gobierno de Pablo Casado. "La prioridad para nosotros es que se hagan nuestras políticas", señala.

"Con quien negociemos. Lo importante es empezar sin vetos", dice Montero en referencia a las negociaciones que ambas formaciones tuvieron en los meses de verano. No aclara si con Iglesias o no en el Gobierno.

"Queremos con rotundidad un acuerdo que permita mejorar la vida de la gente", dice Montero sobre un pacto de gobierno con el PSOE. "Hace falta estabilidad política y eso exige una mayoría parlamentaria amplia y cuando uno no tiene mayoría absoluta nosotros pensamos que es la coalición", apostilla.

«El PSOE sale a intentar un gobierno que tenga fortaleza. El PSOE tiene que trabajar par allevar a cabo una agenda social», Montero señala similitudes con Unidas Podemos, pero insiste en que quiere gobernar en solitario.

«Queremos un Gobierno fuerte», dice María Jesús Montero, que no desecha la idea de que el PSOE quiera una alternativa de a un gobierno en solitario. Montero ataca frontalmente a Vox por vetar a periodistas.

"Salimos a ganar", pero Arrimadas señala que su opción prioritaria es el PP.

Toma la palabra Inés Arrimadas , que reprocha la ausencia del PSOE en la Faffe. «Ciudadanos ha sido muy claro. Todos los votos van a servir para desbloquear la situación, frenar los pies al nacionalismos. Salimos como la opción A»

Comienza el debate a cinco.

Algunas de las participantes en el debate han tenido que cambiar sus relojes por otros análogicos.

En el debate, salvo los temas que no se conocen, todo se ha decidido por sorteo. Desde el orden de intervención a la disposición en el plató.

El debate arrancará en 10 minutos.

Las representantes ya se están colocando en sus atriles y ya se han echo la fotografía oficial del debate.

Una de las candidatas es Ana Pastor , quien podría formar parte del nuevo Ejecutivo del país si el PP consigue llegar al gobierno. Pablo Casado anunció en un acto de campaña este pasado miércoles que la política gallega sería ministra en su equipo de Gobierno.

El debate cuenta con público en plató. Algunos son estudiantes.

No podrán utilizar ningún dispositivo electrónico durante el tiempo que dure el debate y, en las pausas, podrán consultar con un único asesor.

La candidata de Cs ha confirmado que no lleva ningún tipo de atrezzo al debate, una táctica habitual que usa Albert Rivera en este tipo de ocasiones.

Estas son las provincias donde votar a Ciudadanos o Vox hace más daño al PP el 10-N. La división del voto en la derecha penalizará sus resultados en las elecciones generales del 10 de noviembre. El sistema de reparto de diputados, la ley d’Hondt, prima a los partidos con mayor número de votos y penaliza a las formaciones pequeñas en las circunscripciones con pocos escaños.

Inés Arrimadas será la encargada de abrir y cerrar el debate. Después tomará la palabra María Jesús Montero y, tras ella, Irene Montero, Rocío Monasterio y Ana Pastor.

El debate, que emite LaSexta, se diferenciará respecto al celebrado el lunes en que no existen bloques temáticos predeterminados así como en el hecho de que la moderadora sí tomará parte en el mismo. La disposición en pantalla es la siguiente: Irene Montero, Ana Pastor, Inés Arrimadas, María Jesús Montero y Rocío Monasterio.

Las participantes en el debate, que comienza a las 22 horas, son Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Cs), María Jesús Montero (PSOE), Irene Montero (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox). Todas ellas, excepto Monasterio, van en las listas de candidatos al Congreso de sus respectivos partidos.

Esta noche, representantes de los cinco partidos mayoritarios se ven las caras en el último debate de la campaña para las elecciones del próximo 10 de noviembre. En esta ocasión, todos los partidos -PP, Cs, PSOE, Vox y Unidas Podemos- han decidido que acudan mujeres.