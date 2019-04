Diferencias y similitudes entre PP, Ciudadanos y Vox

ABC Madrid Actualizado: 27/04/2019 03:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este domingo los votantes del bloque centro-derecha se enfrentan a un escenario inédito hasta ahora. Si tradicionalmente el PP aunaba sensibilidades para todos los votantes de ese bloque la irrupción primero de Ciudadanos, y ahora de Vox, hace que todos ellos encuentren en su colegio electoral tres papeletas con tres siglas diferentes. Los tres partidos propiciaron un cambio de Gobierno en Andalucía, con los votos de Vox apoyando el pacto entre PP y Ciudadanos. Una fórmula que podría volver a repertirse tras las elecciones generales de este 28A.

El bautizado «pacto a la andaluza» así como las ocasiones que las tres formaciones han compartido apariciones en público juntos (como, por ejemplo, la manifestación a favor de la unidad de España en Madrid) son algunas de las semejanzas que comparten. Pero también tienen diferencias. Estas son algunas de ellas.

En lo relativo a las familias y vida, PP y Vox comparten la propuesta de crear un Ministerio de Familia. Una idea que no aparece en el programa de la formación liderada por Albert Rivera. Las posiciones de los tres partidos difieren en torno al aborto. Si bien el PP, que recurrió la ley en el Tribunal Constitucional y ha afirmado en público que esperan a una sentencia definitiva para posicionarse, esta campaña electoral aboga por promover una ley de apoyo a la maternidad que haga que las mujeres no decidan abortar por cuestiones económicas. En Ciudadanos, que en las anteriores elecciones defendía en su programa mantener la legislación vigente, algo que Rivera ha manifestado en público, no incluye esta vez en su programa ninguna referencia alguna a la cuestión. Vox, por su parte, está en contra del aborto y en su programa indica que se debe suprmir de la sanidad pública.

Las tres formaciones también difieren en lo relativo a la eutanasia. El PP apuesta por mejorar y extender los cuidados paliativos. Ciudadanos, por su parte, aboga por regular la eutanasia. Vox está en contra de la eutanasia. Ciudadanos también se diferencia por su defensa de la gestación subrogada, algo que la formación de Abascal rechaza. En materia de violencia de género, Vox se aleja de PP y Cs al defender la derogación de la ley actual y propone la ley de violencia intrafamiliar.

En educación, el PP defiende una ley nacional de educación de los 0 a los 3 años. La principal apuesta de Ciudadanos es la creación de un MIR educativo y Vox aboga por un sistema de cheque escolar. Las tres formaciones, sin embargo, insisten en mantener la LOMCE y se centran en asegurar la libertad de cada familia para elegir el modelo educativo. También que el castellano sea la primera lengua en las aulas (en esta cuestión, Rivera también incluye el inglés).

En migración, Casado defendió el pasado martes, en el último debate, la puesta en marcha de un «plan marshall» para hacer frente al reto migratorio. El PP propone ahondar en la cooperación internacional y mejorar los tratados para el retorno y expulsión de inmigrantes ilegales. Ciudadanos defiende la implantación de un visado por puntos para favorecer a aquellos que vengan a trabajar a España y aboga por luchar contra las mafias. Vox va más allá que ambas formaciones y defiende la construcción de un muro en Ceuta y Melila, la deportación de inmigrantes ilegales y la supresión del arraigo como recurso para regularizar la situación en el país.

En esta cuestión Ciudadanos, a diferencia de las elecciones anteriores, ha eliminado cualquier referencia en su programa a la memoria histórica. PP y Vox, por su parte, coinciden en su postura de derogar la ley de memoria histórica.

Sobre el modelo territorial, el PP defiende la implantación inmediata del artículo 155 en Cataluña, un cambio en el Código Penal que convierta en delito la convocatoria de un referéndum ilegal. También aboga por eliminar la posibilidad de indultar a aquellas personas que sean condenadas en caso de rebelión y sedición y por no dar más competencias a las autonomías. Coincide Cs en la aplicación del 155 y la supresión de indultos. Vox, por su parte, aboga por cambiar el modelo territorial y cambiar el Estado autonómico por uno «de Derecho unitario».