Tan solo 24 horas después de que se celebrase el debate a cuatro de TVE se ha emitido el de Atresmedia, moderado en esta ocasión por Ana Pastor y Vicente Vallés. Estas son algunas de las frases que han dejado los respresentates de las cuatro formaciones políticas principales:

Pedro Sánchez

- «No está en mis planes intentar pactar con un partido que ha intentado poner un cordón sanitario al PSOE», dijo en referencia a un posible futuro acuerdo con Ciudadanos.

- «Se dicen tantas mentiras por parte de Casado y Rivera. [...] Necesitamos justicia social y para eso necesitamos justicia fiscal. El debate no es bajar los impuestos. El debate es a quién hay que bajar los impuestos».

- «[Hay que] Aumentar la oferta pública, vivienda social, en alquiler o sociedad», afirmó en cuanto a su propuesta de vivienda.

- «Lo que quiere el PP es retornar a la ley de aborto del 84 del siglo pasado. [...] No se puede frivolizar sobre la agresiones sexuales», . Modificaremos el código penal para castigar los delitos de agresión sexual

- «Propongo mejorar la protección de las vallas [de Ceuta y Melilla], sustituir las concertinas por mecanismos de seguridad más avanzados».

- «Estoy indignado. ¿Usted [Casado] no es consciente de que hay mujeres que son catedráticas de universidad y que sufren agresiones sexuales? Está diciendo que son solo las personas que no tienen empleo las que sufren agresiones sexuales», dijo, tras lo cual se ensarzó con Casado, quien se había pronunciado sobre el tema previamente.

- «Hemos revertido los recortes educativos y hemos impulsado la formación profesional. En las universidades hemos fijado un salario mínimo del personal de investigación».

- «Me han acusado de tener las manos manchadas de sangre», reprochó a Casado –quien hizo esta acusación cuando Sánchez aprobó medidas con el respaldo de Bildu–.

Albert Rivera

- «Sánchez gobierna con quienes intentan romper España. [...] Si hay un escaño más para que Ciudadanos vaya a una investidura, voy a tender la mano al resto de partidos constitucionalistas, [...] voy a tender la mano al PP», expuso, alegando además de que es el más claro con respecto a los futuribles pactos.

- «He traido un libro que usted no ha leido: su tesis doctoral», soltó a Sánchez, documento en mano. Fue el primer encontronazo que se produjo en el debate, que se caldeó aún más cuando Rivera añadió: «No deja de mentir. Es un fake. Qué nerviosos le veo, señor Sánchez. Ya sé porque no quería debate».

- «Como llegue Sánchez, llévense la mano al bolsillo», advirtió tras acusar a su contrincante de haberse olvidado del «dieselazo». «¡Mentira!», se defendió el presidente.

- «Prometo que en los primeros diez meses de gobierno suprimiremos el impuesto de sucesiones», aseguró que haría en caso de ganar las elecciones.

- «En las ciudades en que gobierna Podemos es donde más ha subido el alquiler. Propongo que salgan adelante ofertas urbanísticas, ya que si las paramos aumentan los precios. También propongo una ley contra la ocupación de las viviendas», volviendo a arremeter contra Iglesias.

- «Quiero regular la la ley de muerte digna y la eutanasia. Señor Casado, el dolor no entiende de ideologías, ni la caridad tampoco».

- «El mejor aliado de la xenofobia es el buenismo. Propongo regular la inmigración, hacer acuerdos especiales con países hermanos de Latinoamérica. [...] Mano tendida a quienes viene a trabajar reguladamente y mano dura con las mafias [...] asilo y refugio a quienes están en guerra, así que, Señor Sánchez, menos fotos».

- «Sánchez juega con el dolor de la mujeres [que sufren violencia machista] que nos están viendo. No sea usted mezquino».

- «Propongo impulsar en los primeros diez días una tarjeta única sanitaria», a lo que Sánchez respondió que ya existía.

- «No puede ser un lujo estudiar inglés y viajar. Quiero que en las escuelas se estudie español, inglés y las lenguas cooficiales».

- «Es un trilero». Así calificó Rivera a Sánchez en un momento de recta final del debate.

Pablo Casado

- «Somos los únicos que no han pactado con el señor Sánchez. Todos los demás lo han hecho. Quizás es por eso no quería un cara a cara, porque somos el único partido que puede constituir una alternativa».

- «Sánchez tiene las manos atadas por a Podemos en políticas económicas y por los inpendentistas».

- «Me comprometo a ser el presidente de la familia, la natalidad y el trabajo de calidad». A lo que ha agregó: «¿Cómo se crean empleos? Bajaremos impuestos», asegurando que el PP se encargará de hacerlo si gana y acusando al combo PSOE-Podemos de haber hecho lo contrario.

- «La ley de maternidad implicará que el Gobierno dé apoyo total en educación, conciliación o vivienda a las mujeres embarazadas», declaró, preguntado por el aborto, e insistió en que su gobierno estará a favor de la vida.

- «Ha habido más llegadas en pateras que en lo últimos ocho años sumados. Esto lo usasn las mafias [...]», dijo, hablando del «efecto llamada», y continuó: ¿Qué hizo el PP cuando en los 90 acogió a más de cinco millones de personas? Aplicó políticas de defensa a la Policía y la Guardia Civil y un plan Marshall, educación, para evitar la devoluciión en caliente».

- «El consentimiento debe ser explícito y está regulado desde 1922. Estamos en contra de la violencia de género. [...] Se debe erradicar con la complet aut de las mujer, que puede dar portadazo al maltratadorç

- «No se haga el moderado, Señor Sánchez, porque es el presidente más extermista de la historia.[...] ¿Indultaría a los presos de La Manada? [...] Prisión Permanente Revisable para el violador múltiple que no se reinserte».

- «Los partidos políticos no somos corruptos. No somos responsables de lo que hayan hecho compañeros hace 20 años».

- «Para presidir un país no te puedes aliar con aquellos que lo quieren romper», espetó atacando a Sánchez e insistiendo en que ya ha pactado con los presos catalanes.

- «El socialismo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando, que es que mande Torra, que mande Otegui, que mande Iglesias».

Pablo Iglesias

- «Las elecciones no van solo de vencer, sino también de convencer. Creo que es sensato decirle a los ciudadanos que el próximo Gobierno será un Gobierno de coalición. Estamos dispuestos a formar Gobierno con el PSOE. Lo que no termino de entender es que el PSOE no termina de aclarar si pacta con Ciudadanos».

- «La gente merece un debate en que no se insulte. No hace falta llamarnos metirosos», espetó con respecto al rifirrafe entre Sánchez y Casado. Algo a lo que Rivera respondió: «¿Es ahora [Iglesias] el árbitro?».

- «El problema de este país es la temporalidad, resultado de las políticas laborales del PSOE y el PP. [...] Nuestras propuestas no son etéreas. Los falsos autónomos deben tener un contrato laboral, hay que subir el salario mínimo y, por último, debemos arreglar la brecha salarial [...] que haya inspectores que puedan entrar en las empresas y comprobar que las mujeres cobran lo mismo que los hombres».

- «¿Por qué es tan caro el precio del alquiler? Porque hay especuladores extranjeros. Hay que intervenir el mercado para bajar el precio del alquiler. Vamos a obligar desde el gobierno a sacar al mercado de alquiler a quienes tengan más de 10 viviendas en propiedad». Entonces intervino Rivera: «Como Franco». A lo que replicó Iglesias: «Como dice la Constitución».

- «De movimiento feminista no puede hablar ningún partido, menos los cuatro hombres que estamos aquí. En cuanto a la violencia machista, claro que hay que cambiar el código penal».

- «Un Gobierno democrático no puede impedir que un barco como el Open Arms no pueda cumplir su función. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es incompatible con las concertinas, también con los centros en que se retiene a los inmigrantes ilegales. Es cuestión de cumplir la legislación internacional».

- «Propongo un salario mínimo interprofesional durante seis meses prórrogables para las mujeres que denuncian ser víctimas de la violencia machista».

- «Yo he sido profesor universitario y he visto cómo algunos de mis alumnos dejaban la carrera porque no tenían dinero para pagarla. [...] Esto no va de izquierda o derecha, va de público o privado. Un gobierno democrático tiene que defender siempre lo público».

- «Hay que prohibir que un exministro o expresidente sea fichado por una eléctrica. [...] Así se evitarían las cloacas».

- «Nosotros defenderemos que en Cataluña haya una consulta. [...] Creo que construir la complejidad identitaria de nuestro país va a necesitar capacidad de escucha entre todos. Un poco de empatía y menos insultos. [...] España es muy plural, trabajemos desde el diálogo para seguir juntos».

- «En política hay que hablar con todo el mundo».