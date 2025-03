Casado llama a la unidad de voto porque «España se la juega»: «O división territorial o Partido Popular»

El PP ha elegido el « invernadero » de la Plaza de Toros de las Ventas , una carpa transparente que se ha llenado con 2.000 personas, el aforo permitido, para cerrar una campaña en la que, según sus análisis, acaba con una tendencia al alza que les hace tener esperanzas de superar la barrera de los cien diputados . En un ambiente festivo, Pablo Casado ha hecho un último llamamiento al voto «unido» y «urgente» para poder sacar a Sánchez de La Moncloa. Ha apelado al voto de los que un día apoyaron al PP pero se fueron a Ciudadanos y Vox, pero también ha pedido el voto «prestado» a los socialistas de buena fe porque «España se la juega» . El mitin del PP ha terminado con el Himno nacional.

Antes de entrar a la plaza, Casado se ha subido a un atril exterior, junto a la Puerta Grande , y ha asegurado, ante los que estaban allí fuera, que ya se respiraba el ambiente de victoria del domingo. «Vamos a ganar otra vez, este partido está fuerte y unido». Fuera de la plaza se juntaron otras 1.500 personas que no pudieron entrar al ruedo.

«Me dirijo a todos los españoles pero en particular a los que en algún momento votaron al PP y luego decidieron dejar de votarlo. Ante la gravedad de la situación que hay en España , hoy me dirijo a ellos para decirles que necesitamos su apoyo el domingo para echar a Sánchez, para garantizar la unidad nacional y para el progreso económico».

« España se la juega », ha avisado Casado. «Se juega el orden constitucional, la continuidad histórica de la nación española». «Tenemos que unir esfuerzos para ganar a Sánchez». «Estamos ya en empate técnico, podemos ganar las elecciones, pero hay que unir el voto en torno al Partido Popular, no podemos fragmentar ni dividir esfuerzos».

Al pedir ese voto «unido», se ha dirigido a esos votantes de Ciudadanos y Vox que quiere recuperar: «Con pleno respeto a Albert Rivera y Santiago Abascal , con quien tengo una afectuosa relación y con todo respeto a sus votantes, les digo que solo puede ganar un equipo u otro, y necesitamos que toda la afición esté con un equipo, el que defiende la unidad nacional y la creación de empleo. Cuando hay que dar una oreja a un torero, todo el tendido y toda la plaza tiene que unirse, con un pañuelo blanco o con una papeleta, que solo puede ser la del PP. O división territorial o Partido Popular».

También se ha dirigido a los votantes del Partido Socialista . «Apelo a los socialistas de buena fe, a los que también les duele España, a ese votante socialista que en 2000 votó masivamente al PP, que en 2011 votó masivamente al PP porque quería un cambio real, apelo a él para pedir su voto prestado, este es un proyecto transversal, para todos los españoles».

Casado ha puesto sobre la mesa dos compromisos: no facilitará una investidura de Pedro Sánchez , y si tiene un escaño más que el PSOE, se presentará él a una investidura para formar Gobierno.

«La única solución para evitar que se repitan elecciones, que sigan bloqueando o que haya un pacto con quienes quieren romper España es votar al Partido Popular».

«Hola, soy Pablo Casado»

Para acabar la campaña, el PP ha hecho un envío masivo de mensajes a móviles, con este texto: « Hola, soy Pablo Casado . Te pido tu voto para sumar una nueva mayoría de cambio en España frente a la crisis económica y el desafío separatista». Hasta medianoche tenía previsto enviar dos millones de mensajes , con enlace a vídeo incluido.

El primero en intervenir en el mitin de cierre ha sido Pío García-Escudero . «Solo hay dos opciones el domingo, una es Pedro Sánchez y otra es Pablo Casado. Es importante para echar a Sánchez de La Moncloa que se una concentre todo el voto del centro-derecha en el PP». «Estoy seguro de que lo vamos a conseguir, así que el domingo a sumar, a ganar y a gobernar».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida , se ha dirigido a Casado: «Calienta, que el domingo ganas». Almeida se ha referido al debate del lunes, y al mal papel del candidato socialista, que miró más hacia abajo que a sus adversarios: «Pedro Sánchez escribió más que en su tesis». «Hay dos opciones, o es Pablo Casado o es Pedro Sánchez, no hay más opciones».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha saludado desde la plaza de Toros «más importante del mundo, que significa libertad». «Ser madrileño es una actitud, de las personas que quieren prosperar en libertad e igualdad».

La número dos del PP por Madrid, Ana Pastor , ha empezado así: «Hagámoslo por España». «Hemos remontado y llegaremos a La Moncloa contigo al frente». «Somos el partido de la moderación, del sentido común, de sumar, que no quiere ver desgarrarse España, que no quiere enfrentamientos», ha subrayado. Ha dejado claro que el PP está con las comunidades autónomas y con el modelo constitucional. Se ha referido a Sánchez como «el «rey vendedor del humo». «Estamos hasta el gorro de tener un presidente que no gobierna, que se esconde, que no da la cara, que baja la mirada y que mira hacia otro lado con lo que pasa en Cataluña».