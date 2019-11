Casado deja tres veces mudo a Sánchez El líder del PP logró que el candidato socialista enmudeciera al hablar de la Nación española, el «hachazo social» del PSOE y los pactos con los independentistas

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 05/11/2019 03:07h

Pablo Casado llegó al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo con el objetivo de trasladar en el debate electoral una imagen presidencial, con un mensaje sosegado y sin estridencias. En un tono tranquilo, el candidato del PP dejó claro desde el primer minuto que estas elecciones son cosa de dos: o Pedro Sánchez o él. Y ya desde el principio avisó a los votantes de centro-derecha de que la división solo beneficiaba a la izquierda. El llamamiento al voto útil para poder derrotar a Sánchez fue explícito.

Casado se centró en criticar a Sánchez, pero esta vez no evitó el cuerpo a cuerpo con Albert Rivera o Santiago Abascal cuando estos le atacaron. No dejó sin contestar nada. A Pablo Iglesias, sin embargo, le ignoró casi por completo. Al hablar de Cataluña, dejó literalmente mudo a Sánchez cuando le preguntó si Cataluña es una nación, y cuántas naciones hay en España. Hasta cuatro veces hizo la pregunta, y el candidato del PSOE no contestó nada. Fue el silencio más clamoroso de todo el debate, pero no el único. Cuando le preguntó si pactará con los independentistas, Sánchez bajó la mirada y calló una vez más.

Sin salirse de ese tono «moderado», tan buscado por el PP en los últimos meses, reprochó a Sánchez que proponga ahora introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal. Y no solo porque fue el PSOE el que lo sacó de ahí, sino porque lo que hace falta ahora mismo, según subrayó, es actuar ya en Cataluña, hoy, con la activación de la ley de Seguridad Nacional o el requerimiento a Torra para que cumpla la ley. Casado miró a la cara a Sánchez y le hizo responsable de que se pueda votar en libertad el próximo domingo en Cataluña.

Casado estuvo suelto en el debate, sin golpes de efectos ni salidas de tono. Y cuando Rivera lo atacó, el presidente del PP no se replegó. El líder de Ciudadanos repartía culpas entre el PSOE y el PP por sus políticas en Cataluña, y Casado se hartó. Le recordó que fue él quien no quiso aplicar el 155 en 2017, y cuando lo aceptó lo hizo con trabas. Dicho esto, le advirtió con seriedad: «No se equivoque de adversario».

Rivera buscó una y otra vez el enfrentamiento con Casado, y no olvidó el comodín de la corrupción para arremeter contra el PP, lo que hizo saltar al líder de los populares:«A mí usted no me da lecciones sobre la lucha contra la corrupción, solo viene aquí a embarrar el terreno de juego». El presidente del PP le recordó que Ciudadanos ya tiene casos de corrupción, como el de Arroyomolinos, y Rivera le llamó «cutre».

Casado aprovechó el bloque de economía, su auténtico punto fuerte, para volver al ataque contra Sánchez, al que reprochó que votó a favor del «mayor hachazo social» de la historia cuando gobernaba Zapatero. Le mostró una portada con la noticia del «sacrificio de la política social» por parte del Gobierno socialista, y de nuevo Sánchez se quedó sin replicar ante la evidencia que tenía delante.