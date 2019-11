Barones del PP defienden una «fusión» con Ciudadanos y rebatir los argumentos de Vox desde el centro Los populares confían en conseguir el escaño número 89, que se lograría por Vizcaya a costa del PNV

Pablo Casado ha convocado este martes el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que reúne a los principales dirigentes del partido en toda España, para analizar los resultados de las elecciones, que él mismo calificó de «buenos». El PP ha rechazado ya cualquier abstención o facilidad a una investidura de Sánchez, y los barones consultados no se han salido de esa líneas. Pero el debate interno está abierto en varias direcciones. Fuentes territoriales apuestan por una «fusión» con lo que queda de Ciudadanos, y creen que las elecciones del País Vasco, previstas para el otoño de 2020, si no se adelantan, son la mejor oportunidad para ponerlo en práctica por primera vez.

Las fuentes consultadas, que participan en el Comité Ejecutivo Nacional, sostienen que el PP debe extender y ampliar su espacio de centro, y para ello verían muy positivo una unión con Ciudadanos, que bien podría hacerse mediante la plataforma electoral de España Suma.

Respecto a la subida de Vox, los barones consultados indican que el PP debe rebatir con argumentos al partido de Santiago Abascal, y no dejar sin contestar ni una de las «burradas» que defienden, según sostienen. Eso sí, todos piden que el PP no se salga ni un milímetro del centro, y no gire a la derecha.

Al llegar, varios barones han subrayado el «buen» resultado de las elecciones del 10 de noviembre. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que es un «buen punto de partida», pero ha remarcado que hay margen de crecimiento por el centro, y el PP debe seguir subiendo y trabajando para ello.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha subrayado que la «pelota» de la investidura está en el tejado de Sánchez. «El PP está donde tiene que estar, y donde creo que ha estado siempre, en el centro-derecha, ocupando un espacio de centralidad, que es positivo e inclusivo, y que genera mayorías a nuestro entorno. El PP tiene un horizonte despejado».

En el análisis de los resultados del domingo se ha apuntado a la posibilidad de que el PP consiga el escaño 89, ya que confía en ganar un diputado por Vizcaya. Se lo disputa al PNV, que en el recuento del domingo se lo ganó por apenas 160 votos al PP.