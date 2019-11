Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo arrancan lazos y cargan contra TV3 en pleno debate

Las candidatas de Ciudadanos y el PP por Barcelona, Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo, han arremetido contra TV3 en sus primeras intervenciones en el debate que la televisión autonómica está celebrado este martes. «Dimita», le ha espetado la dirigente naranja al presentador del espacio y director de la cadena, Vicent Sanchis.

Arrimadas también ha asegurado que de aplicarse de nuevo el artículo 155 de la Constitución en la comunidad, una de las primeras acciones que realizaría su partido sería intervenir los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). «Es una máquina de propaganda, dimita y no nos hace esperar a gobernar, porque le haremos caer», ha añadido Arrimadas.

En su turno de intervención, Álvarez de Toledo también ha criticado los contendidos y línea editorial de TV3 y Catalunya Ràdio. «Han pagado ocho millones de euros a una productora que ha llamado 'putos perros de mierda' a los Mossos. Realmente solo en un Mátrix degradado hasta el delirio pasan cosas así». El candidato de Vox, Ignacio Garriga, también ha criticado con dureza contra la televisión de la Generalitat.

En su llegada a las instalaciones de TV3, la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha arrancado varios lazos amarillos atados en la barandilla de una escalera de los estudios de TV3 y los ha tirado a la papelera. También Arrimadas ha mostrado varios lazos amarillos en recuerdo de los líderes secesionistas condenados que lucían a la entrada de la CCMA.

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH