Albert Rivera carga contra el bipartidismo por «cuarenta años de cesiones» al nacionalismo

Con un adoquín de la plaza de Urquinaona, uno de los miles que arrancaron los radicales para lanzárselos a los policías y mossos que velaban por la seguridad en Barcelona, Albert Rivera ha obligado a Pedro Sánchez a mirar de frente la realidad de lo que sucede en Cataluña . En la sede nacional de Ciudadanos (Cs), abierta ayer a militantes que se mezclaron con altos cargos del partido como Begoña Villacís o Edmundo Bal, se ha jaleado el arranque de su líder y se ha abucheado a un presidente del Gobierno en funciones que ha iniciado el debate con tres propuestas para resolver el desafío separatista que no están en su programa, pero sí en el de los liberales.

Rivera llegaba al debate con urgencia ante unas encuestas demoledoras . La última de ABC/GAD3 le relega a unos residuales quince escaños. Consciente de lo que había en juego, ha repartido ataques a derecha e izquierda para buscar diferenciarse de sus rivales y convencer a los indecisos. Cataluña no fue una excepción, y Rivera ha desplegado un pergamino con dos caras repletas de «cuarenta años de cesiones» de PP y PSOE al nacionalismo . No ha sabido contestar a Pablo Casado , que le ha echado en cara no haber hecho nada tras la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña, pero después se la ha devuelto.

Rivera ha combinado propuestas como el fomento de la natalidad o una bajada del IRPF con «la verdadera revolución»: «acabar con el ICB (Impuesto de Corrupción del Bipartidismo)» , que según él le cuesta a los españoles 48.000 millones de euros al año. Se ha acordado también de Santiago Abascal , al que ha dejado sin palabras por haber cobrado más de 300.000 euros de uno de los «chiringuitos» que ahora propone quitar.

«¿Volvemos al siglo XXI?», ha ironizado cuando Pablo Iglesias y el líder de Vox se han enfangado con la Guerra Civil. A Sánchez, sin respuesta, le ha preguntado si dimitirá si condenan al PSOE por los ERE. «¿Cuánto nos han dicho que no se puede? Sí se puede. Vota con la cabeza y el corazón», ha concluido con un mensaje que pretende contrarrestar la llamada que el PP está haciendo estos días al voto útil.