Abascal: «La unidad de España ni se discute, ni se vota: se defiende»

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha afirmado este sábado en Palma que «la unidad de España no se discute, no se vota: se defiende. Amamos la pluralidad de España, somos nosotros la que la defendemos». Para Abascal, «el independentismo defiende imperios progres, totalitarios, en los que todos deben pensar lo mismo». El líder de Vox ha participado este mediodía en el mitin central que su formación ha celebrado en la Sala Magna del Auditórium de la capital balear, ante cerca de 2.000 personas.

A su llegada, Abascal ha sido recibido con gritos de «¡presidente, presidente!», mientras también se coreaba la frase «¡yo soy español, español, español!». La mayoría de asistentes portaban banderas rojigualdas. En el fondo del escenario de la Sala Magna había varios haces de luz rojos y amarillos, que representaban también la bandera española. En la pantalla situada en el mismo lugar podía leerse la frase «Por España». En el mitin han intervenido también la cabeza de lista de Vox por Baleares para las elecciones generales del próximo 28-A, Malena Contestí, y el candidato a la presidencia del Gobierno balear por la misma formación, Jorge Campos.

Abascal ha asegurado que los intereses de España y de los españoles están por encima de las siglas del partido. «Vox es un instrumento, no vamos a confundir los medios con los fines, como han hecho el resto de políticos», ha indicado. Asimismo, ha señalado que la formación que preside «es la casa del sentido común, de ese sentido común que es el patriotismo. Nosotros no llamamos al voto ni a la izquierda ni a la derecha, llamamos a todos los españoles. Llamamos a esa buena gente de izquierdas que ha votado a un PSOE que ya no es ni español ni obrero y que se sienten traicionados». En materia económica, ha explicado que la bajada de impuestos que propone Vox es histórica.

Por otro lado, ha afirmado que «no queremos que se pierda la vida de un solo español porque en algunas mezquitas se predica el islamismo radical. Decir esto no es odio a los de fuera, es amor a los de dentro». Igualmente, ha hecho mención a la importancia del mundo rural. «Quien no distingue una vaca de un caballo, quiere cuestionar la caza, la pesca y la tauromaquia», ha dicho.

Críticas al separatismo

Con anterioridad a la intervención de Abascal, han hablado Campos y Contestí. «Somos los honderos del siglo XXI, el muro de contención desde Baleares del separatismo catalán, y somos la ola mediterránea que inundará de sano patriotismo y libertad cada rincón de España», ha destacado Campos, para añadir: «Esa ola que llevará a mi querido amigo Santiago Abascal a la presidencia del Gobierno de la nación». Asimismo, ha agradecido el «espectacular trabajo de los afiliados y miembros de los comités que trabajan día y noche, incluso en las vacaciones de Semana Santa, para que todo esté a punto y se salven todas las incidencias que puedan surgir».

Por su parte, Contestí ha alertado de que «como a Galileo, hoy a nosotros nos condenan por hablar de evidencias tan grandes como que hay que poder elegir la lengua de la escuela, que en las instituciones no pueden estar quienes apoyan a los asesinos o que no vamos a dejar que rompan nuestro país y secuestren la legalidad de millones de personas». En esa misma línea crítica ha recalcado: «Ellos lo llaman inmersión lingüística, nosotros lo llamamos totalitarismo. Ellos lo llaman Países Catalanes, nosotros lo llamamos falacia. Ellos lo llaman referéndum unilateral, nosotros lo llamamos golpe de estado. Ellos lo llaman memoria histórica, nosotros lo llamamos amnesia histérica. Ellos a los terroristas los llaman representación democrática, nosotros les llamamos asesinos».

Las intervenciones de Campos y de Contestí han supuesto, en ese contexto, una crítica implícita o explícita a la presidenta de la Comunidad, la socialista Francina Armengol, que cuenta en su Ejecutivo con integrantes de la formación ecosoberanista MÉS por Mallorca. Armengol dispone además del aval parlamentario externo de MÉS por Menorca y de Podemos. Las políticas en materia lingüística promovidas por Armengol en la presente legislatura han suscitado críticas tanto por parte de la oposición como de diversas entidades cívicas.