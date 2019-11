Abascal: «Dicen que nos han frenado y tenemos un millón más de votos, y un tercio son del PSOE» El presidente de Vox deja claro que «la gobernabilidad no es responsabilidad» de su formación política

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado en su primera comparecencia pública, tras su espectacular ascenso en las elecciones del pasado domingo, sobre las declaraciones del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Abalos, afirmando que han parado el ascenso de Vox. «Dicen que nos han frenado, subraya Abascal, cuando tenemos un millón más de votos, y un tercio proceden del PSOE».

Abascal, que ayer reunió a su Comité Ejecutivo Nacional, valoró ayer los resultados obtenidos en una rueda de prensa, la primera que ofrecía tras convertirse en la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados.

El líder de Vox quiso dejar claro que la gobernabilidad de España no es un asunto que le compete a su formación política, y quiso dejar claro que, en ningún caso, se abstendrán en la investidura de Pedro Sánchez: «La gobernabilidad no es responsabilidad de Vox, los españoles nos han votado para que hagamos oposición. Votaremos en contra de cualquier gobierno liderado e integrado por el PSOE. La responsabilidad es de otros. No vamos a votar a favor, ni a abstenernos con ante quien establece un cordón sanitario contra millones de españoles».

Abascal llegó incluso a afirmar que entendería el acuerdo entre el PSOE y el PP, en el sentido de que se entendieran, sabiendo que si ello llegara a producirse, los beneficios para Vox, en términos de respaldo electoral, serían enormes.

A su juicio, estas tres formaciones políticas «comparten muchos postulados» en temas como«la memoria histórica, la «ideología de género», la inmigración o el estado de las autonomías.