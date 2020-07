Elecciones gallegas 2020 La campaña que marcó el virus El Covid descafeinó los actos y fue usado por la izquierda para asustar a los votantes

Alfa y omega. El coronavirus marcó el inicio de la campaña gallega y ha terminado condicionando su recta final. Hoy, jornada de reflexión, todavía flota en el ambiente, azuzado el rebrote de A Mariña por una izquierda que ha visto en el discurso del miedo su última baza para intentar contrarrestar lo que apuntaba a paseo militar de Alberto Núñez Feijóo. Con los sondeos coincidiendo en anticipar una cuarta mayoría absoluta para el candidato a la reelección, bastó que la Xunta decretara el confinamiento de la comarca lucense para que sus rivales se lanzaran en tromba. Situación descontrolada, improvisación, votos por encima de la salud. «Se le fue de las manos», se cansó de repetir Gonzalo Caballero. Llamamientos a suspender el 12-J en los municipios afectados. Los alcaldes de PSOE y BNG amplificando el mensaje de sus partidos, acusando de falta de información y exceso de responsabilidad.

Mucho antes, más allá de los manejos electorales, el coronavirus ya había impregnado inevitablemente la campaña. Diferente, más digital: menos campaña, en una palabra. Sin grandes actos, con aforo muy reducido, con controles de temperatura corporal y mascarillas, de alguna manera tanta prevención acabó descafeinando una quincena en la que sobró ruido y faltó calor. Quedó fría y desangelada.

Feijóo volvió a quemar rueda y disparar el cuentakilómetros. Cubrió Galicia de punta a punta, como acostumbra. Con el balance de su gestión por estandarte, reivindicando «experiencia» y «certezas» frente al «experimento» que promete desencadenar en San Caetano el «mejunje» de fuerzas que componen el «multipartito». Un programa aplicable desde la mañana del día 13, concebido para todos los gallegos y aplicable por un presidente sin ataduras. Es el contrato que propone Feijóo. Sin bajar al barro, eludiendo dar carnaza a sus oponentes, pero contrarrestando la estrategia de los últimos días, la que ha buscado inocular un virus, el del temor a ir a votar, aprovechándose de otro, con apelaciones a la movilización y énfasis en que es seguro acudir al colegio electoral.

Pablo Casado, presidente del PP, acudió la media docena de veces prometida, aunque solo coincidió con el candidato en Pontevedra y As Pontes. Con el número dos, Teodoro García Egea, no hubo foto. Mariano Rajoy no faltó a la cita -los tres protagonizaron en la plaza de toros pontevedresa el acto con más carga simbólica-, con varias intervenciones en su tierra, al igual que Ana Pastor. Feijóo contó también con la compañía de otros emblemas de moderación en las filas populares, como el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, además del vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons.

«Tsunami»

Quien gozó de un mayor desembarco de líderes nacionales fue Caballero, arropado día sí y día también por miembros del Gobierno. Dos veces acudió el presidente, Pedro Sánchez; a la tercera no fue la vencida: una avería en su avión le impidió acudir ayer al cierre. Las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño, los ministros José Luis Ábalos, José Manuel Rodríguez Uribes, Fernando Grande-Marlaska, Pedro Duque, Salvador Illa... Tal fue la profusión que el aspirante del PSdeG acabó atribuyendo la cartera de Industria al responsable de Sanidad. Caballero, quien más trató de exprimir el debate a siete, pese a que no dejó huella alguna, quiso ver un «tsunami electoral» mientras apelaba a los indecisos de última hora.

La otra cara del Ejecutivo de coalición, Podemos, trasladó a Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Yolanda Díaz, todos al auxilio de Antón Gómez-Reino, aunque Iglesias dedicara más tiempo a revolverse por el «caso Dina» que a lanzar a su candidato, muy solo en su intento de visibilizar la «alternativa» a Feijóo junto a PSOE y BNG. Los nacionalistas, como era de esperar, lo fían todo a Ana Pontón y su sueño de romper el techo de cristal de que una mujer presida la Xunta. Con Vox (ataques a Castelao mediante) llegó la crispación: Santiago Abascal anunció una denuncia al delegado del Gobierno por los escraches en sus mítines. Ciudadanos pasó desapercibido.