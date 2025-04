El BNG triunfa con un resultado histórico y Ana Pontón liderará la oposición

El BNG se ha proclamado como el segundo gran vencedor de la noche, solo detrás de la nueva rotunda mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo. La formación de Ana Pontón alcanza los 19 escaños en el próximo Parlamento gallego, con un 23,78% de los votos. E sta cifra le permite adelantar por la izquierda por tercera vez en su historia al PSOE , y lo hará con una holgada distancia de cinco asientos, con su cifra de escaños más alta de la historia. El récord estaba en 18 en 1997, con el histórico líder Xosé Manuel Beiras.

La formación nacionalista lo fió todo a la imagen de su candidata, muy bien valorada y que ya fue la cabeza de cartel del partido en 2016 y que consiguió 6 escaños , una cifra baja, pero que permitió iniciar la recuperación de la formación, a la que las encuestas le llegaron a dar fuera del Parlamento. Pontón ha conseguido así afianzar a su partido como una opción relevante en la Comunidad, además de atrapar a los votantes que apostaron en 2016 por En Marea, quedando segunda en tres de las cuatro provincias (solo en Orense fue segundo el PSdeG). De alguna manera este resultado supone también el retorno de los votantes que se marcharon del Bloque tras la escisión que supuso Anova, que creó la exitosa AGE junto a Esquerda Unida y que después formaría parte de En Marea.

La situación en la noche electoral del Bloque era de alegría en la compostelana Nave de Vidán, que ha celebrado una gran velada, aunque amarga al no poder recuperar la izquierda el Gobierno gallego. Pontón salió con cara de desilusión y ella misma recordaba que aunque habían conseguido ser segundos, no habían llegado a la «cima de la montaña»: no habían desbancado el «objetivo de poner en marcha el cambio gallego», pero desde la «modestia y la realidad» sus 19 escaños, el triple de los del 2016, es un resultado «histórico».

Pero ha dejado una advertencia Pontón: ya trabaja para dar la lucha en 2024 y conseguir que el PP deje el poder cuando, si todo va como debería transcurrir, se cumplirían 15 años ininterrumpidos al frente de la Xunta . Tienen «opciones de poder aspirar a la presidencia dentro de cuatro años». El primer paso, el de verse como alternativa, ya está dado: la propia Pontón ha subrayado que «hace cuatro años nadie podría predecir que el BNG sería segunda fuerza».

El BNG ya quedó por delante en los comicios de 1997, en los que el histórico Xosé Manuel Beiras consiguió vencer al candidato socialista, Abel Caballero. El Bloque obtuvo 18 escaños y el PSdeG 15. En 2001 consiguieron ambos 17 escaños, pero con el BNG por delante en votos. Además, en 2016 el PSdeG quedó tercero en votos y empatado en escaños con En Marea.