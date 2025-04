El PP gallego empieza a respirar: ven muy cerca la cuarta mayoría absoluta de Feijóo

No las tenían todas consigo en el PP gallego cuando comenzó el recuento electoral. La encuesta a pie de urna encargada por la CRTVG abría la posibilidad de que se perdiese la mayoría absoluta, un escenario que ninguna de las encuestas publicadas en los últimos meses contemplaba. El temor de los populares gallegos a que la borrachera demoscópica embriagara a sus votantes y los dejara en casa podía estar tomando cuerpo. Con los primeros porcentajes, cundía un cierto temor sobre todo por el reparto de los votos de la izquierda: al hundirse Galicia en Común y no entrar en la disputa con BNG y PSOE, la oposición dividía entre dos y no entre tres, el escenario más favorable para los intereses populares por las peculiaridades de la Ley d'Hondt.

Sin embargo, cruzado los dos tercios del escrutinio, los populares ya parecen respirar más tranquilos. Aunque han cedido el noveno escaño por Orense (una provincia donde el voto de los mayores de 65 años tiene enorme peso), el PP está aguantando el escaño 14º por La Coruña, un resultado que nunca antes habían logrado, lo que les abriría la puerta a garantizarse el 13º que tienen en la actualidad. Además, en Lugo están igualmente peleando por alcanzar el 9º, frente a los 8 que lograron en 2016. Es decir, frenarían una hipotética pérdida de representación.

A eso se le suma que en Pontevedra, una circunscripción donde tiene un peso determinante la ciudad de Vigo (gobernada por el PSOE con una mayoría aplastante) también estarían resistiendo, pero con el colchón que dan La Coruña y Lugo podrían ceder un acta sin que ello hiciera peligrar la absoluta. En cualquier caso, según ha podido saber ABC, todavía se guardan las máximas cautelas a falta de que se alcance un porcentaje más definitivo.