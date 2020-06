Casado confía en que la victoria de Feijóo le catapulte como alternativa del Gobierno de Sánchez Rajoy elogia al presidente de la Xunta por dar una lección «de serenidad y de hacer las cosas bien en tiempos difíciles», por «unir, y no por dividir»

La Plaza de Toros de Pontevedra es todo un símbolo para el PP gallego. Alberto Núñez Feijóo abrió allí la campaña en 2009, 2012 y 2016, ante miles de personas, que fueron un «chute de moral», como reconocen los populares. En esta ocasión, reunir a nueve mil personas es impensable, por el riesgo del coronavirus, pero los populares querían volver a esta lugar emblemático. En el cartel, Pablo Casado, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, y en el ruedo, Ana Pastor, junto a todos los candidatos del PP gallego, en un mensaje claro de unidad interna. El presidente nacional del PP se ha volcado en apoyar a Feijóo y ha mostrado su confianza en que, como ocurrió en épocas anteriores, una victoria de los populares en Galicia le catapulte como alternativa al Gobierno de Sánchez.

El tono del PP está lejos de la crispación y de la tensión política que se vive en el Congreso de los Diputados últimamente. Las alusiones de Casado a Sánchez han sido contadas. El líder del PP ha preferido centrarse en elogiar la gestión de Feijóo, y ha recordado que Fraga ya impulsó al PP de Aznar, y Feijóo, en el año 2009, catapultó a Rajoy para su victoria en 2011. Por eso, ha subrayado, el PP gallego siempre ha avanzado un gran resultado en toda España.

Casado ha defendido la mano tendida del PP para llegar a acuerdos con el Gobierno, y en concreto se ha referido a un pacto por la sanidad y la investigación, que, según ha subrayado, podrá dejarse a las generaciones futuras. Ana Pastor es la encargada dentro del PP para negociar con el ministro Salvador Illa. La expresidenta del Congreso es optimista y confía en que pueda llegarse a un acuerdo, según ha comentado a ABC.

Rajoy, en casa

Las 300 personas que pudieron entrar en la Plaza de Toros de Pontevedra, con aforo limitado por las medidas de seguridad, recibieron a Mariano Rajoy con un larguísimo aplauso. El expresidente del Gobierno aguantó la ovación emocionado por las muestras de afecto.

«No soy candidato a nada y no estoy en la política activa, pero me gusta estar aquí, porque me sigue importando lo que pasa en Galicia, en España, y creo en mi partido, sus militantes y sus candidatos»,ha subrayado Rajoy, a modo de saludo.

Rajoy ha elogiado la gestión del PP cuando ha estado en el poder: «Cuando nos ha tocado gobernar, lo hemos hecho mejor que los demás. Y para eso estamos en política, para gobernar, y para hacer las cosas bien».

El expresidente del PP ha recordado que a un gobernante se le juzga por el día a día, pero sobre todo viendo cómo se maneja y gestiona en los momentos más complicados. Sin citar ni una vez al Gobierno de la Nación ni a Pedro Sánchez, sus alusiones veladas han sido continuas, siempre al más puro estilo Rajoy.

Así, los elogios a Feijóo han podido entenderse también como una crítica a Sánchez, por comparación. Rajoy ha subrayado que el gallego ha sido un Gobierno «sereno en tiempos difíciles». «Cuando aún peleamos por el coronavirus, aquí se ha dado una lección de serenidad, tranquilidad y de hacer las cosas bien, también en tiempos difíciles». «Por eso podemos fiarnos de este Gobierno», ha resaltado.

«Sobre todo viendo la actuación de otros gobiernos», ha señalado Rajoy, puede decirse que «Feijoo no es un candidato que busque dividir a la gente, y no divide a la gente, apuesta por la integración, por unir, y por sumar, por resolver los problemas de los todos, y no por crear mas problemas.» «No hace política doctrinaria ni sectaria, porque no lo es, y eso es lo que debe hacer un presidente gobernar para todos, sean quienes sean».

Rajoy ha advertido de que en estas elecciones gallegas del 12 de julio se decide entre el Gobierno de Feijóo y el «bipartito», que en realidad son cuatro partidos, porque los que había se han dividido. «Aquí se va a elegir entre un gobierno de un presidente razonable, capaz, eficaz, integrador y que representa a la gran mayoría, y un bipartito que vivimos en aquellos tiempos para olvidar, que serán cuatro».

Las claves de Feijóo

En su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha desgranado las claves de su estrategia en esta campaña electoral: la apelación constante a la moderación en tiempos de crispación, la reivindicación de la experiencia en la gestión en mitad de una crisis económica que sobreviene feroz, la unidad de la sociedad frente a la dialéctica de los partidos. «Esto no es una cuestión de partidos, siglas o logotipos», ha asegurado, «esto es una cuestión de prioridades, y mi prioridad es Galicia, Galicia y Galicia». La bandera como vestimenta en un discurso pretendidamente transversal, con el que superar los bloques izquierda-derecha y dirigirse al electorado menos ideologizado. «Galicia no debe estar fragmentada en la confrontación política a la que algunos han reducido a España».

«Dicen que si soy de la ultraderecha mesetaria, o que si soy el progre de los progres; que si soy nacionalista o todo lo contrario», ha bromeado Feijóo, «en las campañas electorales se puede leer de todo y no me preocupa mucho», porque «después de tanto tiempo, los gallegos ya me conocen, con mis defectos y con algún acierto. Saben cuál es mi partido y yo sé cuál es mi partido». «Si a alguien le molesta que mi prioridad sea Galicia, el problema no lo tengo yo, sino esa persona».

El aspirante popular puso «por delante de cualquier cosa, la protección de los ciudadanos» ante los efectos de la pandemia. «Por eso colaboré con el Gobierno de España, me guste o no, y no doy ninguna exclusiva si digo que no me gusta», ha matizado, «porque probablemente sea el peor Gobierno que ha tenido España». «Pero por delante de mis gustos y preferencias, está mi compromiso con la recuperación económica de nuestro país, el mantenimiento y la solvencia de los servicios públicos, la continuidad de las pensiones y el apoyo a las personas que se están quedando sin nada». «Y después de todo esto, están los partidos», ha añadido «y mi partido lo sabe, lo acepta y lo valora; por eso es mi partido, el Partido Popular».

Construido el mensaje, ahora la apelación al elector. «Os propongo que volvamos a unirnos y llenemos las urnas, vamos a votar por la libertad de Galicia, por su bienestar, por su futuro». Feijóo ha realizado un llamamiento para «unir en las urnas» a «la mayoría que prefiere el entendimiento al enfrentamiento, la planificación frente a la improvisación, la moderación frente a posturas extremas, la experiencia frente experimentos».

«Votemos por la estabilidad, el entendimiento, la unidad, la experiencia, la gestión», ha reclamado Feijóo, «pido que vayamos a votar el 12-J, que no demos nada por hecho» y «que nadie que quiera la victoria de Galicia se quede en casa», porque «solo hay dos opciones, la victoria de Galicia o la otra». El líder del PP no cita a otros partidos. No los nombra, en contraposición a los discursos del resto de candidatos, con Feijóo como sujeto de sus frases. Sus críticas tiran por elevación al Gobierno de España, al que ha reprochado que «le niegue una solución a las miles de familias» que dependen de Alcoa, Ence o la central de Endesa en As Pontes.