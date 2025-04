Caballero admite «resultados insatisfactorios» pero rechaza asumir responsabilidades por el fracaso

Todo lo más que se le ha escuchado de autocrítica a Gonzalo Caballero en su comparecencia tras conocerse el escrutinio de este 12 de julio ha sido que el PSdeG ha logrado «unos resultados insatisfactorios» . Pero él seguirá en el Parlamento y no asumirá responsabilidades por el fracaso, que deja a los socialistas de nuevo como tercera fuerza política tras ser adelantados por el BNG de Ana Pontón. «Hay un resultado electoral claro, legítimo, le corresponde al PP encabezar un gobierno en Galicia y plantear un programa de gobierno para los próximos cuatro años».

Rodeado de cariacontecidos y enmascarados candidatos de su partido, Caballero —que concurría por primera vez como candidato a la Presidencia de la Xunta— ha puesto en valor que el PSdeG «pasa del 17 al 19% de los apoyos, mejoramos en punto y medio respecto a hace cuatro años» aunque «el resultado es insatisfactorio porque el PP mantiene la capacidad de gobernar». «Asumo el resultado» , ha añadido.

El candidato socialista ha intentado justificarse recordando que su partido «en marzo y en abril» tenía mejores expectativas porque había logrado «una mayor movilización», que ahora no se ha repetido. «Han sido unas elecciones en unas circunstancias especiales, las primeras en el seno de la Covid» , y «a pesar de que hemos tenido una participación menor que hace cuatro años y uno de los más bajos de la historia», ha rconocido que «hay que poner en valor que la gente fuese a votar porque pudo ser peor».

«El cambio político tendrá que esperar» , ha admitido, «asumimos que el resultado no es el que esperábamos». Preguntado por los periodistas presentes en la sede socialista, Caballero ha negado que vaya a adoptar ninguna decisión respecto a su futuro inmediato que implique asumir responsabilidades. «Haremos oposición responsable, digna, al servicio de Galicia, ese es mi compromiso y voy a cumplir» . Además, ha recordado «sé que no es fácil llega y besar el santo», y que tanto Feijóo como Pontón «llevan 16 años». «Igual la campaña debería haberse hecho más alrededor del candidato y menos de cuestiones ideológicas», ha intentado justificarse. Será porque junto a los ministros del Gobierno de España que han desfilado a diario por Galicia no estaba él sino el programa electoral...

