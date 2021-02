Vilamalla y la Pobla de Mafumet, así son los pueblos catalanes en los que ha ganado Vox El partido de Santiago Abascal se despliega por todo el territorio catalán y logra diputados por las cuatro provincias

Las elecciones catalanas del 14-F han dejado a Vox como una de los partidos más beneficiados. Con once diputados, los de Santiago Abascal no solo liderarán la derecha constitucionalista en la comunidad, sino que pueden presumir de una notable penetración territorial. No en vano, el partido ha logrado representación en las cuatro provincias catalanas, con siete diputados por Barcelona, dos por Tarragona, uno en Gerona y otro por Lérida.

Más allá de los resultados generales, el recuento dejó ayer alguans sorpresas para Vox. Entre estas destaca su victoria en dos pequeños pueblos catalanes, la Pobla de Mafumet (Tarragona) y Vilamalla (Gerona). En el primero, el partido se hizo con el 21,3% de los votos, una décima más que el PSC, que quedó en segundo lugar. En el otro, los de Abascal obtuvieron el 22,5% de los sufragios, tres puntos más que Junts, que quedó en segunda posición.

Aunque los resultados de Vox en ambas poblaciones han generado curiosidad por no ser localidades asociadas hasta ahora con el constitucionalismo, el alcalde de Vilamalla, Carles Álvarez ha afirmado no sentirse especialmente sorprendido por el voto de ss vecinos. «No sé qué razonamiento ha hecho la gente que ha votado Vox. En las anteriores elecciones había ganado Ciudadanos, y otras veces, el PP. Para mí no es sorpresa. Hace tiempo que la gente de Vilamalla vota por este tipo de partidos, con ideología españolista en las elecciones (autonómicas)», ha explicado hoy el edil a Rac-1.

En la Pobla de Mafumet (Tarragona) la victoria de Vox fue mucho más ajustada, por un voto, de hecho. En las elecciones catalanas de 2017, los vecinos de esta localidad de casi 4.000 habitantes se decantaron por Ciudadanos, que arrasó con más del 40% de los votos. Aligual que Vilamalla, este es un pueblo rural y tranquilo, alejado de las polémicas y sin un valor simbólico ni histórico con derivadas políticas particulares.