Sánchez carga contra quienes dicen que la «unidad de España» está en juego el 14-F «Siempre está en juego la salvación de España, ¿no? Ni ellos mismos se lo creen», afirma en referencia a PP, Cs y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado de nuevo hoy en un acto del PSC para la campaña del 14-F. Lo ha hecho en Gerona acompañando al candidato a la Generalitat, Salvador Illa, y al ministro Miquel Iceta. «Nos acercamos a las elecciones catalanas más importantes de las últimas décadas», ha resaltado cuando queda justo una semana para los comicios y los socialistas empiezan a sentir un cierto agotamiento del efecto novedad que impulsó la caravana del PSC en los primeros compases de la carrera electoral.

«En el 14-F están en juego distintas cosas según el candidato que hable. Según los independentistas declarar la independencia, pero ni ellos mismos se lo creen. Luego están las derechas, la derecha y la ultraderecha, que dicen que aquí está en juego la salvación de España. Siempre está en juego la salvación de España, ¿no? Ni ellos mismos se lo creen. Lo que está en juego es otra cosa, si Cataluña sigue en el declive o pasa página», ha apuntado el presidente. «No hay nada menos catalanista que el independentismo. El catalanismo lo representa Salvador Illa y el PSC», ha añadido el presidente.

En su intervención, Sánchez ha reivindicado la labor de Illa como ministro y su potencial como presidente del Govern. «El gobierno de coalición progresista tuvo a Salvador como uno de sus mejores ministros, un ministro excepcional, quiero reconocerlo», ha aseverado el presidente del Ejecutivo. «Cataluña necesita un gobierno sensato, eficaz e integrador, un gobierno socialista, de izquierdas. Estamos ante un punto de inflexión», ha añadido antes de calificar a Illa como una «buena persona».

Sánchez ha hablado después del propio candidato, que en su intervención ha prometido que no formará un tripartito junto a ERC. «Ni habrá tripartito ni habrá "procès". Ni habrá independencia ni habrá decadencia», ha señalado el exministro sin especificar con qué aliados pretende gobernar en caso de imponerse el 14-F. «Los votos que no van al PSC caerán en saco roto y beneficiarán a ERC y Junts, que no se soportan pero volverán a gobernar juntos», ha resaltado.