Ramon Espadaler: «O propiciamos el cambio, o Cataluña se despeña»

Cataluña lanza signos de querer pasar página, pero podemos despertar el día 15 con una mayoría independentista reforzada.

Está en nuestras manos. Si quienes quieren pasar página sin estridencias ni revanchas hacen el pequeño esfuerzo de ir a votar, esto es reversible. Mucho más que ... en 2017. O propiciamos el cambio o este país se estimba

—Puede ganar el PSC y que su victoria sea estéril, como lo de Cs en 2017.

—A diferencia de Cs en 2017, Illa sí se presentará a la investidura

—Que se presente no garantiza que vaya a gobernar.

—Cualquiera que crea que esto del ‘procés’ no ha sido bueno debe concentrar el voto. Tras el 14-F, todas las fuerzas políticas que comparten esta visión deberían facilitarlo. Lo óptimo sería un gobierno en solitario de Illa, con apoyos y permisos de gente necesariamente diversa, pero que creo que entienden que hay que pasar página. Hay un votante del PSC revitalizado, con mucho retorno de gente que había marchado a Cs, y mucho voto de quienes quizás no vuelven a votar alPSC, pero que ven ahora que es necesario.

–Podríamos tener que volver a votar tras el verano.

–Sería un escenario a evitar, y sería malo para Cataluña, entre otras cuestiones porque en los próximos meses debe decidirse el destino de los fondos europeos.

–¿Pactar con ERC sería perpetuar el ‘procés’.

–Me remito a lo que ha dicho Illa y la propia ERC. No habrá tripartito.

–Una investidura de Illa sin ERC implicaría el voto favorable de todos los partidos constitucionalistas, incluido Vox.

–A Vox lo pongo aparte. Pero cuando digo que abogo por una investidura con apoyos y permisos, estoy hablando de apoyos heterogéneos, pero que faciliten el cambio. Con Vox no queremos nada, no se puede contar. De hecho, dicen que quieren meter a Illa en la prisión. Lo que no haré es hablar demasiado de Vox para hacerles la campaña.

–¿Cuál debería ser el pacto de mínimos para la siguiente etapa? Entiendo que reconstrucción social y económica, pero sobre todo sentimental. Nos hemos hecho mucho daño.

–El ‘procés’ nos ha dividido de manera profunda, internamente y con el resto de España. La reconciliación es imprescindible. Deberíamos hacer de la necesidad virtud: el drama de la pandemia tiene que ser una oportunidad para poner por delante lo que es sustantivo. Quiero creer que es posible, y por eso es necesario un gobierno que tenga claro que lo es para todos.

–¿En qué políticas pone el énfasis Units?

-Son muchas, pero en las coordenadas de un partido humanista, que entronca con la tradición de la democracia cristiana europea, constatamos que hay un debate ausente que es el de la grave crisis demográfica, algo que impacta en la escuela, la educación, las pensiones, el mercado de trabajo... hay que superar los tabúes ideológicos, esta es una prioridad en Europa para gobiernos de todo signo.

–¿Cuando ve en lo que ha degenerado CiU, con candidatos hispanófobos, estrafalarios, qué piensa?

–Pues no me reconozco, la verdad.

–¿Cree en la imagen de una ERCposibilista?

–Pues no, no me los creo. A efectos prácticos son lo mismo que Junts. La CUPseguirá marcándoles el paso a unos y a otros.

–¿Qué posición tiene sobre los indultos a los presos del 1-O?

–Los indultos no pueden ser ni un privilegio ni un castigo. Personalmente, que se vaya sacando presión a mí me parece positivo.

–Cuando Illa dice que todos nos hemos equivocado en esto del ‘procés’ mucha gente se ofende.

–Mire, sobre el respeto a los sentimientos de unos y otros, hemos de comenzar a construir, porque estamos ya en tiempo de descuento. O revertimos esto, o colapsamos.