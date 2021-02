Quién va ganando las elecciones en Cataluña

ABC Actualizado: 14/02/2021 20:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nos encontramos ante una jornada electoral inusual debido a la pandemia de coronavirus. Los comicios celebrados hoy en Cataluña son los terceros que se organizan en España desde que comenzó el estado de alarma, después de las elecciones autonómicas vascas y gallegas. Es por ello que las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene de manos son los protagonistas en los colegios electorales catalanes en este domingo 14 de febrero.

La evolución de las encuestas en esta convocatoria a las urnas ha tenido varios puntos clave, siendo uno de los más destacables la irrupción del ex-ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC. A menos de una semana de las elecciones, las encuestas hablaban de una victoria del PSC, partido al cual le seguían de cerca ERC y Junts.

La última encuesta del CIS

Según el último estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) diez días antes de las elecciones, el PSC sería la fuerza más votada con el 23,7 % de la intención de voto, pero con un cierto estancamiento en el crecimiento que inicialmente se tenía previsto.

Los partidos que siguen a la formación de Illa son ERC, la segunda en intención de voto, con un 19,9 %, y Junts, con un 14,6 %. A una considerable distancia, a las tres principales fuerzas políticas les seguirían Podem, con el 8,9 % de intención de voto, Ciudadanos, con un 7,9 %, la CUP, con un 6,8 %, Vox, con un 6,9 %, y el PP, con el 5,8 %.

Desde que comenzó la campaña se temía que la participación electoral se viera afectada por la pandemia de coronavirus y el miedo al contagio. Por ello, los candidatos han insistido en la importancia de acudir a las urnas con la protección adecuada para combatir la abstención a la vez que se garantiza la seguridad sanitaria de los votantes y los miembros de las mesas electorales.

Según los últimos datos del Govern, la participación en las elecciones ha caído 22 puntos a las 18 horas con respecto a los comicios de 2017 a la misma hora, situándose en un 45, 72 %.

Quién va ganando

Hasta que no se produzca el cierre de los colegios electorales previsto para las 20.00 horas, no comenzará el recuento de votos, por lo que no se conocerá el porcentaje de votos que cada partido político va consiguiendo.

Inicialmente se temía que hubiera problemas para constituir las mesas electorales y que, por consiguiente, el inicio del escrutinio se retrasara y los resultados comenzaran a publicarse incluso dos días más tarde. Sin embargo, la jornada electoral está transcurriendo con total normalidad, por lo que los resultados se conocerán estre las 20.00 y las 00.00 horas de la noche de hoy.

Los resultados de las elecciones autonómicas de 2017

En 2017 el partido que ganó las elecciones de Cataluña fue Ciudadanos con 36 escaños y el 25,35 % de los votos. Este buen dato supuso un hito para la formación naranja. En segundo lugar quedó JuntsxCat con 34 diputados y el 21,66 % del voto. ERC logró el 21,38 % del apoyo, lo que le valió 32 parlamentarios.

Por su parte, el PSC de Miquel Iceta tuvo que conformarse con 17 diputados (13,86 %). Catalunya en Comú Podem obtuvo 8 escaños (7,46 %). A la cola estuvieron la CUP con 4,46 % del censo y el PP con el 4,24 %. Ambas formaciones lograron cuatro asientos en la cámara legislativa catalana. Vox, por su parte, no obtuvo representación alguna ya que, al contrario que en estas elecciones catalanas, en 2017 no se presentó a la cita electoral.