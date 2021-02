El mapa de las elecciones catalanas 2021, municipio a municipio El PSC gana en las principales ciudades, aunque Junts suma más localidades

Luis Cano Actualizado: 15/02/2021 03:50h

El PSC ha sido el partido más votado en las elecciones catalanas 2021, y el ganador en las principales ciudades, incluida Barcelona capital. Tarragona también es suya. Gerona está liderada por Junts, mientras que Lérida ha sido para ERC.

Los socialistas catalanes también han sido los más votados en las ciudades del cinturón metropolitano de Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell y Mataró han elegido mayoritariamente al candidato socialista. La lista encabezada por Salvador Illa ha sido la más votada en el conjunto de la provincia de Barcelona, así como en 104 municipios de toda la región, entre ellos también Tarragona capital. En 2017, tan solo fueron los más votados en dos localidades.

En 2017, Barcelona y su cinturón metropolitano votaron masivamente a Ciudadanos como opción. En estos comicios, la debacle de Ciudadanos no solo supone la pérdida de apoyos en estas ciudades, sino que no ha conseguido ser el más votado en ninguno de los 947 municipios catalanes. En 2017, lo consiguió en 135 localidades.

En número de municipios, Junts repite como partido con más recuentos encabezados por localidades. En total, en 562 municipios ha sido la opción más votada. El principal, Gerona capital. Junts ha sido la formación con más apoyos en las provincias de Gerona y Lérida, aunque ha bajado su representación respecto a 2017, así como la primera posición entre los partidos independentistas.

Suma independentista

ERC, primera fuerza independentista en estos comicios, ha sido la formación más votada en 264 municipios, más que en 2017, cuando lo logró en tan solo 143. Los de mayor tamaño, Lérida capital y Reus, en Tarragona. ERC ha sido el más votado en la provincia de Tarragona.

Las otras formaciones independentistas CUP y PDeCat han sido los partidos más votados en siete localidades cada una. La de mayor tamaño, Aitona (Lérida), con poco más de 2.500 habitantes. El resto son de medio millar o menos de empadronados. PDeCat no ha logrado representación, mientras que la CUP ha conseguido nueve escaños.

Las localidades con mayoría independentista suben a 834, frente a los 812 de hace cuatro años. Aunque, de nuevo, quedan fuera las grandes ciudades de Barcelona capital y su cinturón metropolitano, además de Tarragona capital. Lérida capital, Gerona capital y Reus (Tarragona) son las principales localidades con más de un 50 por ciento de voto a partidos independentistas.

Vox, dos localidades; PP, una

Vox ha irrumpido con fuerza en el Parlamento catalán. Ha logrado once escaños, más que Ciudadanos y PP juntos. Además, ha sido el partido más votado en dos municipios. En La Pobla de Mafumet (Tarragona), con casi 4.000 habitantes empadronados, y Vilamalla (Gerona), con más de un millar de censados. En 2017, Vox no se presentó a las elecciones catalanas. El PP ha sido el vencedor en el pequeño municipio leridano de Gimenells i el Pla de la Font, de poco más de un millar de habitantes censados. En 2017 no fue el más votado en ninguna localidad.

Como ya ocurrió en 2017, En Comú Podem no ha sido el más votado en ninguna localidad. Mantiene, no obstante, su representación de ocho escaños.