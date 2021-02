Inés Arrimadas descarta su dimisión: «No veníamos de 36 escaños, veníamos del 10-N» La presidenta de Ciudadanos no contempla por ahora cambios en su dirección, aunque hoy integrantes del Comité Ejecutivo le exigirán la destitución de Carlos Cuadrado y de José María Espejo-Saavedra

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha descartado su dimisión tras la debacle de su partido en las elecciones autonómicas de Cataluña, la tierra que lo vio nacer, y ha desechado también la idea de hacer cambios en su equipo de confianza, como le exigen distintas voces de su formación. Precisamente, este diario publica hoy que en el Comité Ejecutivo que se reunirá esta tarde de urgencia, varios dirigentes reclamarán el cese inmediato de Carlos Cuadrado y de José María Espejo-Saavedra, a quienes responsabilizan del rumbo de los liberales.

«Si no hay cambios, estamos muertos», apuntaba ayer un líder autonómico de Cs cuando se empezaron a conocer los primeros datos del escrutinio. Pero es que además hay quienes señalan ya a Arrimadas como responsable del peso que han ejercido en los últimos meses el «número dos en la sombra», el vice secretario general, Carlos Cuadrado, y su adjunto, José María Espejo-Saavedra.

A ellos los culpan tanto de la deriva de Cs en su aproximación al Gobierno, que no siempre se ha entendido, como de la «nefasta» campaña en las elecciones catalanas, en las que los liberales cayeron ayer de más de 1.100.000 votos a menos de 160.000 y de 36 escaños a solo seis. En ese camino de cuatro años, en el que el partido ha perdido treinta de sus diputados autonómicos, Arrimadas se escuda en la drástica caída de la participación y en la herencia recibida.

Desde la dirección, en todo momento se garantizaba en privado que Cs mantendría su cuarto puesto y que en ningún caso sería superado por Vox. Pues bien, no solo los de Santiago Abascal han dado el 'sorpasso' a los de Arrimadas: también la CUP y los comunes. «Con un cincuenta por ciento de participación las proyecciones que teníamos eran terribles y se han cumplido. Cuando se baja casi treinta puntos de participación, el constitucionalismo sufre mucho, pero nuestro partido más», ha justificado la líder de Cs, en una entrevista en Onda Cero.

Responsabilidad pasada

Más allá de admitir que «ha sido muy difícil» movilizar a su electorado, algo que ya apuntó ayer por la noche, Arrimadas no ha hecho ninguna autocrítica tras un batacazo que recuerda demasiado al del 10-N. «Hace un año, en el 10-N, ya sacamos un porcentaje de voto [en Cataluña] parecido a este. Cuando se habla de los 36 escaños, claro, es que hace un año Cs no tenía intención de voto de 36 escaños ni muchísimo menos. Hay que ser muy sinceros. El año 2017 se dieron unas circunstancias muy especiales, ganamos las elecciones por muchos factores favorables, y desde luego hace un año Cs ya no estaba en ese porcentaje de voto como vimos en el 10-N», ha señalado, para sacudirse la posible responsabilidad.

Es cierto que la caída de Cs se daba por descontada desde hacía meses, si no años, pero los últimos sondeos realizados antes de la destitución de Lorena Roldán, que había ganado unas primarias y acabó de número dos del PP por Barcelona, situaban a Cs en torno al quince por ciento en intención de voto y los diecinueve escaños. Su sustitución por Carlos Carrizosa, desde luego, no ha surtido el efecto deseado.

Ayer Cs obtuvo un 5,57 por ciento de los votos con el 97,79 por ciento escrutado; muy similar, cierto, al 5,66 por ciento en las elecciones generales del 10-N. No obstante, en Cataluña suele haber una gran diferencia entre las votaciones para las elecciones autonómicas y las generales. El 28-A, cuando Cs obtuvo su mejor resultado histórico en el Congreso y se disparó a los 57 diputados, el llamado 'efecto Arrimadas' no se tradujo en el esperado éxito en Cataluña. El partido venía de cosechar más de un 25 por ciento de los sufragios en los históricos comicios del 2017 y solo obtuvo en las generales un 11,55 por ciento. Entonces, precisamente, se argumentaba que las claves electorales eran distintas y los escenarios no eran comparables.

«La bajada de participación es tan bestial que el PSC ha sacado apenas unos miles de votos más que en 2017 -unos 45.000 más- y ha ganado las elecciones. El cincuenta por ciento de los catalanes llamados a votar se ha quedado en su casa», ha lamentado Arrimadas, quien ha afirmado que la baja participación no ha sido el único motivo, pero no ha apuntado ninguno del que se le pudiese culpar directamente.

El 2017 no fue «normal»

También ha aseverado que en 2017 el resultado no fue «normal» y que hubo una participación que tampoco lo fue porque se venía de la declaración unilateral de independencia y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para evitar la consumación del 'procés'. «Si uno quiere hacer un análisis honesto de Cataluña, no puede tomar como referencia el 2017», ha defendido, antes de sentenciar: «Yo voy a seguir adelante en este proyecto con apoyo del partido». Ese apoyo, sin embargo, deberá ratificarlo porque son varias las voces que están dispuestas a promover un congreso extraordinario para renovar el liderazgo si Arrimadas no adopta medidas contundentes.

En la noche de ayer los nervios se sucedieron y llovieron argumentarios contrapuestos. Por un lado, la actual dirección facilitó un histórico de las elecciones catalanas en el que se aprecia cómo Cs saca mejores resultados a mayor participación: 2017, 79% y 36 escaños; 2015, 77% y 25 escaños; 2012, 67% y nueve escaños; 2010, 60% y tres escaños. Lo que obvia deliberadamente el actual Comité Permanente es que en todos esos años hay una evolución creciente del partido y que ahora se pasa de la victoria a la séptima posición en un Parlament de ocho partidos.

Pero por otro lado, afines al expresidente de Cs, Albert Rivera, comparaban su reacción -la misma noche electoral convocó un congreso extraordinario y a la mañana siguiente dimitió- con la total ausencia de autocrítica de Arrimadas. «La comparecencia ha sido una vergüenza», reprochaban anoche fuentes consultadas por ABC. Entre las generales de abril y de noviembre, recuerdan, Cs perdió el sesenta por ciento de los votos y dimitieron Rivera, José Manuel Villegas, Fernando de Páramo, Fran Hervías y Juan Carlos Girauta. Ayer Cs se dejó el 86 por ciento de los sufragios en la cita autonómica y, a esta hora, nadie parece dispuesto a dar un paso atrás. Bajan convulsas las aguas en Cs.