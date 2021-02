La Generalitat no descarta «suspender» la publicación de los resultados electorales la noche del 14-F El Govern teme que quienes tuvieran que votar después del domingo podrían hacer un voto «táctico»

El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha planteado este domingo «suspender» la publicación de los resultados de los comicios catalanes la misma noche electoral si muchas personas aún no han podido votar porque no se hayan constituido sus mesas. En una entrevista con Rac 1, Peña-López ha justificado esta medida para que, en aquellas mesas que se tuviera que votar después del 14 de febrero, los electores no puedan efectuar un voto «táctico» porque ya sabrían los votos de la gran mayoría de la población.

«Si son muchas personas, podría afectar el sentido del voto de las personas que van a votar el martes porque podrían hacer un voto mucho más táctico, con mucha más información que la que tenían sus conciudadanos el domingo», ha explicado. Por ello, la Generalitat abre la puerta a suspender, no la recepción de datos, sino la publicación de cualquier dato. Incluso se estaría estudiando no sumar los datos para que no pueda haber ninguna filtración.

Sobre cuándo se decidirá, ha dicho que habrá suficiente tiempo entre que se sabe qué mesas no se han podido conformar -a las 10 de la mañana- y cuando cierran los colegios electorales -a las ocho de la tarde-. «Tendremos tiempo suficiente para, si creemos que el porcentaje es muy sensible, hablar con las candidaturas y las juntas electorales para ver qué decidimos», ha asegurado el responsable de la Generalitat.