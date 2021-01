Bronca entre ERC y JpC por la promesa de Borràs de activar la DUI si el independentismo supera el 50% de los votos ERC replica a Borràs que la independencia «no es cuestión de declaraciones y retórica» y Turull afea a los republicanos qee «sólo ponen excusas y no quieren molestar al Estado»

La promesa de Laura Borràs, candidata de Junts Per Catalunya, de reactivar la Declaración Unilateral de Independencia que Carles Puigdemont dejó en suspenso si el independentismo supera el 50% de votos, ha abierto la primera gran brecha electoral entre los partidos independentistas. Así, después de un par de días de críticas veladas y alusiones indirectas, la posibilidad de volver a llevar la independencia de Cataluña al primer pleno de la legislatura ha tensado las posiciones entre JpC, ERC y PDECat.

En este sentido, el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha replicado a Borràs que la independencia «no es cuestión de declaraciones y de retórica, es cuestión de hacerla, y se hace sumando mayorías como el 1 y 3 de octubre». Aragonès ha defendido que se consigue avanzar hacia la independencia «hablando claramente al mundo y ganando elecciones una y otra vez con más del 50% de votos», pero no con retórica.

«Hay quien dice equivocadamente que la Generalitat es una gestoría. Pues cuando nos impusieron el 155 ya vimos lo importante que era que la Generalitat estuviera gobernada por catalanes y no por la Moncloa», ha reprochado a Junts.

En el extremo opuesto, el exconseller Jordi Turull ha aprovechado su presencia en un mitin de Borràs en La Seu d'Urgell para cargar contra ERC. «Sólo ponen excusas y no quieren molestar al Estado porque cada vez la zanahoria es más diminuta y los palos más grandes. Dejemos de hablar de excusas de por qué no sacamos adelante culminar el 1-O», ha dicho.

Por su parte, y en videoconferencia desde Ginebra, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha criticado la promesa de JpC de activar la DUI aduciendo que «la república catalana no es lo que se declara y ya está. Es lo que estratégicamente se construye cuando pasa el tiempo y cuando se trabaja», y ha insistido en una estrategia conjunta del independentismo.

También la número 2 del PDECat por Barcelona, Joana Ortega, se ha referido a la cuestión para subrayar que con JpC no les separa la voluntad de independencia para Cataluña, sino el hecho de que no comparten «la estrategia para conseguirla: Se necesita valor, honestidad, y explicar las cosas como son, y no como nos gustaría que fuesen».