Anécdotas y «memes» de la campaña electoral de Cataluña: del gato de Puigdemont al rap de Colau

Aunque la pandemia ha alejado de las calles la campaña para las elecciones de Cataluña del 14-F esta ha dejado igualmente algunas estampas curiosas, anécdotas y memes. No en vano, los partidos han intentado compensar la frialdad de los actos telemáticos innovando y creando nuevas formas de comunicarse con su electorado que no siempre han logrado el efecto esperado. Repasamos los memes, anéctodas y pifias de esta carrera a las urnas.

« Candidater ». Este es el nombre de la aplicación inventada por los comunes para preguntarle a los catalanas si este 14-F iban a hacer «match» con su candidata, Jéssica Albiach. Recreando una aplicación para ligar, el partido lanzó un vídeo en el que se mostraba a los adversarios políticos de Albiach, a los que se iba rechazando, hasta llegar a ella. A su vez, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apareció protagonizando un rap presentando la candidatura, segunda incursión musical de la alcaldesa, que en 2015 probó suerte con la rumba «el run run».

Puigdemont y su gata, en Bélgica ABC

Carles Puigdemont, por su parte, ha optado por los gatos , que siempre aseguran 'likes' en las redes sociales. Así, el expresidente catalán ha ido mostrando a través de su cuenta de Instagram a Nina, una gata de ojos verdes que lleva apareciendo desde el inicio de la campaña electoral y que viven con el líder independentista en Waterloo (Bélgica). En una de las fotografías incluso se pudo ver a la gata posando con un cartel de Junts, en otra, aparecía Puigdemont junto al animal en la nieve.

🎧🔝 ¡Guau! Pedazo de canción de Vitamina C que nos presentan @JGToni, @BalEdmundo, @joansabadell y @ToniValenzuela.



🎤 "¿Recuerdas ese día de octubre...?" 'La suerte de ser libres' nos lleva de vuelta a aquella histórica jornada en BCN.



🎧 Disfruta con nosotros de su clip 👇 pic.twitter.com/cV6rpxjfV6 — Ciutadans (@CiutadansCs) February 5, 2021

Rock and roll. Ciudadanos apostó por la música para presentar su campaña electoral. En compañía del guitarrista de Loquillo y Los Trogloditas, Sabino Méndez, y con el portavoz del Congreso, Edmundo Bal, vestido con chupa de cuero y la gorra al revés en la batería. La canción, inspirada en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana en octubre de 2017, empezaba diciendo en su letra: «recuérdame ese día de octubre que salimos a las calles, éramos tantos de la mano».

Porque puedes confiar en nosotros...porque puedes confiar en mí... pic.twitter.com/AC5jgiVeD5 — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) January 29, 2021

También el PP ha tirado de redes sociales para acercar a su candidato al gran público. Así, Alejandro Fernández publicó en su cuenta de Twitter un vídeo donde aparecía convertido en emoticono con su cara. Los populares también lanzaron un curioso vídeo electoral en el que se pedía a los catalanes que dejaran de pelearse «como perros y gatos». «Yes we cat, yes we can», era el lema de esta apuesta.

Miquel Iceta,

Balla millor que es posa la mascareta. pic.twitter.com/nVZOboxXJd — El Matí i la Mare que el va Parir (@vapariroficial) February 10, 2021

Otra de las imagenes que nos ha dejado esta campaña ha sido la de Miquel Iceta « peleándose » con una mascarilla. El excandidato de los socialistas catalanes, reemplazado por Salvador Illa justo antes del inicio de la campaña, acabó poninéndose la mascarilla en los ojos tapándose todo el rostro y convirtiéndose, rápidamente, en viral a través de las redes sociales, donde incluso se le comparó con una «tortuga ninja».

Volem treballar per la reconstrucció de Catalunya i per un full de ruta nacional que sigui realista. Ara, si t'ho penses, PDeCAT!#SiThoPensesPDeCAT pic.twitter.com/Y9VcANlSos — Àngels Chacón (@angelschacon) January 7, 2021

En el cartel elegido por el PDECat para estas elecciones aparecen los principales miembros del partido con el rostro pintado de amarillo sobre un fondo donde se mezcla el azul y el negro. El color amarillo hacía referencia a los presos del «procés», pero las redes sociales no tardaron en hacer comentarios jocosos recordando la semejanza existentes entre las caras tintadas de amarillo y «Los Simpsons».

Este martes, la líder del PNC, Marta Pascal, se dejó ver en Premià de Dalt (Barcelona) jugando al padel. La exsenadador neoconvergente, ahora líder de su propio partido, apareció demostrando su «buen golpe» y «revés» acompañada de un grupo de miembros de su partido. Pascal también dio que hablar cuando en otro vídeo de campaña se cortó el pelo y pidió a los catalanes que, como ella, apostaran por el «cambio».

A su vez, Esquerra Republicana se ha adentrado de lleno en la red social TikTok buscando acercarse al público juvenil. Sería el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, el primero en abrir este canal. Desde entonces, se ha podido ver al líder del partido, Oriol Junqueras, o al candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, así como a diversos miembros del partido presentando sus propuestas políticas en esta plataforma diseñada para el público adolescente.