Olona sobre su posible vuelta a la política nacional: «Soy un soldado, pero también hija de Dios»

Macarena Olona insiste en que se siente «una auténtica privilegiada» y que está satisfecha por el hecho de que Vox haya pasado de ser la quinta a la tercera fuerza del Parlamento andaluz. Afirma que su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados es firme, pero no deja las cosas muy claras sobre su futuro. Por lo que ha dicho este lunes en su comparecencia ante la prensa sobre su futuro en Andalucía todo puede pasar. Cuando le han preguntado qué haría si el presidente de su formación, Santiago Abascal, le pidiera que volviera a Madrid ha contestado de esta forma: «Soy un soldado pero ante todo soy hija de Dios» .

En este sentido la candidata de Vox a la Junta de Andalucía tampoco ha querido aclarar donde va a vivir a partir de ahora. «Tendré mi residencia en un lugar cuando no esté trabajando y cuando esté trabajando me verán en el Parlamento andaluz. En Sevilla, Salobreña que es mi cachito de cielo, y en Granada que es mi circunscripción», ha explicado.

Estas declaraciones las ha hecho Olona durante su primera rueda de prensa de las últimas semanas (hasta ahora sólo había dado mítines o algún canutazo) a la que ha llegado a compañada de los otros trece diputados que formarán el futuro grupo parlamentario en la cámara autonómica y de líder nacional Iván Espinosa de los Monteros. Se ha fotografiado con todos ellos y ha sido aplaudida por los suyos.

Vestida de morado y con la melena suelta en el día después de la noche electoral, Olona ha querido analizar sus resultados con «una inmensa sonrisa» por un resultado que, a su juicio, «es bueno para España porque Andalucía ha dicho no a un socialismo y a la sucursal andaluza del gobierno de Pedro Sánchez en La Moncloa».

Olona no ha hecho autocrítica pese a que hubiera preferido que la fuerza de Vox «fuera mayor»; a su juicio las valoraciones deben ser internas

Tras insistir en agradecer a los casi 500.0000 andaluces que le otorgaron su confianza, y sentirse satisfecha por pasar de quinta a tercera fuerza y por aumentar su fuerza en casi cien mil votos más, ha insistido en que ha sido una « campaña difícil» y que se han difundido «muchos bulos» . No ha hecho autocrítica pero ha admitido que evidentemente hubieran preferido que su fuerza fuera mayor. «No me cabe la duda que no vamos a defraudar», ha dicho.

Macarena Olona Raúl Doblado

En cuanto a su postura futura en la oposición en la próxima legislatura, Vox ofrecerá «una mano tendida» al presidente andaluz tras el «cheque en blanco» que ha obtenido en las urnas . Pero será apoyo con matices ya que ha insistido en su discurso de que es necesario sacar a Andalucía de «las estadísticas más dramáticas» y ha advertido a Moreno de que su apoyo dependerá de «cómo entiendan la política» y que intentarán que el Gobierno de la Junta sea «la mejor versión de si misma».

Olona, que ha mantenido conversaciones telefónicas con Moreno y Espadas tras los resultados pero «no con los de extrema izquierda, mantendrá sus posiciones reclamando una reducción del gasto públicos , seguridad, en las calles y que la familia sea el centro del discurso. «Vamos a estar vigilantes para que el ejercido del Gobierno del PP sea la mejor versión de si misma», ha dicho.

Abrazo permanente de PP y PSOE

Ha recalcado también que va a liderar la oposición en los puntos de consenso sobre los que el «PP y PSOE mantienen un abrazo permanente» y se ha quejado de que la campaña no ha sido fácil. Asegura que ha sido víctima del «terrorismo informativo» y que se han llegado a publicar fotos de su casa de Salobreña y no de la de los otros candidatos.

Además ha recalcado que los 14 escaños logrados son «una noticia extraordinaria» y que su posición en el Parlamento andaluz «no va a ser irrelevante». En este sentido, ha insistido en que hay una distancia muy grande entre la clase política y las calles. « A mí los andaluces cuando me ven me dicen que soy su Macarena» , ha dicho insistiendo en su mensaje de «cambio real».