Mapa del voto en las elecciones de Andalucía: así votaron los pueblos andaluces en 2018

Apenas quedan unos días para que se celebren las nuevas elecciones de Andalucía , pero las cartas parecen echadas. El próximo 19 de junio, los ciudadanos andaluces volverán a las urnas para elegir quién conformará el nuevo Gobierno de la Junta, con el punto de mira en Juanma Moreno Bonilla , que, si se cumplen las predicciones de las encuestas, volverá a gobernar en la comunidad.

El actual presidente de la Junta de Andalucía consiguió gobernar tras las elecciones andaluzas de 2018 gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox, desbancando por primera vez al PSOE en la región. Lo hizo a pesar de los malos resultados que obtuvo su partido, que quedó muy por debajo del millón de votos que sí consiguió en 2015.

Sin embargo, parece que las nuevas elecciones podrían otorgarle por fin a Juanma Moreno el gran resultado que ansía su partido en Andalucía. La caída de Ciudadanos ha hecho que muchos antiguos votantes de la formación naranja opten por sumarse a las filas azules en vez de elegir al PSOE.

Así votaron los andaluces en las elecciones de 2018

El mapa de Andalucía no deja duda. El color rojo fue el triunfador en las pasadas elecciones de 2018, a pesar de que Susana Díaz no consiguió gobernar en la comunidad autónoma. Los socialistas no solo fueron la fuerza más votada en la región, sino que consiguieron convertirse en el principal partido en hasta 612 municipios andaluce s.

Un resultado que, sin embargo, no dejó buen sabor de boca dentro de la formación, pues perdieron el liderato en 51 municipios andaluces que donde sí habían resultado victoriosos en 2015. Además, el PSOE solo consiguió el control de Sevilla, Málaga y Huelva , tres de las ocho capitales de provincia.

Por su parte, el Partido Popular venció en 109 localidades , 10 más que en los anteriores comicios, a pesar de que perdió votos respecto a las elecciones de 2015. Sin embargo, se mantuvo por delante en cuatro de las ocho capitales de provincia: Córdoba, Granada, Almería y Jaén .

Ciudadanos consiguió unos resultados históricos en 2018, convirtiéndose en la tercera fuerza política en la región y formando parte del Gobierno andaluz junto al Partido Popular. Mientras que en 2015 no fue el más votado en ninguno de los municipios, en los anteriores comicios la formación de Juan Marín se convirtió en primera fuerza en 22 localidades andaluzas .

Por su parte, Adelante Andalucía reforzó su liderazgo en una capital de provincia tan importante como Cádiz , donde fue el partido más votado. Además, otras 28 localidades más votaron como primera fuerza a la formación de Teresa Rodríguez.

Para sorpresa de muchos, Vox también consiguió ganar en uno de los municipios de Andalucía. El partido de Santiago Abascal fue la fuerza más votada en El Ejido (Almería), una de las 15 regiones más pobres de toda España.