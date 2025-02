Yolanda Díaz, a Juanma Moreno: «¿Dónde están los servicios públicos de Andalucía?»

«En las pasadas elecciones no ganaron ellos, perdimos nosotros, porque no fuimos a votar. Así que ahora hay que ir por muy cabreados o muy tristes que estemos. Todo el mundo a votar». La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha cerrado este sábado, 11 de junio de 2022 , el acto de Por Andalucía en el Teatro de la Axerquía de Córdoba capital, en el que han participado también la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , y la candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto.

«Estoy feliz de estar en Córdoba , una ciudad en la que he tenido la suerte de compartir muchos espacios con Julio Anguita . Siempre Julio », se ha emocionado Díaz , que ha tenido palabras de cariño para la viuda del exacalde de la ciudad, presente en el acto.

La también líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo central ha apelado al pasado de la capital cordobesa. «La Córdoba del cruce de civilizaciones, de Séneca y de Maimónides , y de Elena Mede l, porque el futuro es de las mujeres, de las precarias, de las trabajadores del hogar, de nuestras hijas. Nada de resignación: todas las mujeres a hacer campaña para decir que podemos cambiar las cosas».

«Andalucía, doblemente golpeada»

Yolanda Díaz ha lamentado que « Andalucía está doblemente golpeada: es la segunda comunidad autónoma que tiene la peor tasa de paro, es también la segunda comunidad que tiene las pensiones y los salarios más bajos de España , y es también la segunda con el PIB per capita más bajo del país, y no es una casualidad ni una catástrofe natural, sino consecuencia de las políticas que puso en marcha el bipartidismo». «Os hago un llamamiento a empoderarnos, porque podemos cambiar las cosas y gobernar para la gente. Nos decían que íbamos a destruir empleo, y eso no es verdad. El futuro de Andalucía no puede pasar por el bipartidismo », ha insistido.

Asistentes al acto en la Axerquía ÁNGEL RODRÍGUEZ

Para la vicepresidenta del Gobierno , « Moreno Bonilla ha incrementado la deuda pública de la región 1.800 millones de euros. Y le pregunto: ¿Qué ha hecho usted con los recursos públicos del Gobierno de España que iban destinados a los centros de mayores y a los de dependencia? ¿Dónde están los servicios públicos de Andalucía ?».

«Y mientras esto pasa las derechas interponen un recurso en el Constitucional para tumbar la Reforma Laboral , algo que llevan haciendo desde que estamos en el Gobierno de España ». «Quieren que los contratos, que hoy son estables en uno de cada dos casos, vuelvan a ser precarios. Y los trabajadores agrarios serían de nuevo de usar y tirar: en un sector que era estacional se aplica la reforma laboral, claro que sí, como se hace en la investigación», ha relatado la ministra de Trabajo y Economía Social.

De su lado, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , ha defendido que «lo público es lo que nos hace iguales, y el señor Moreno Bonilla se ha dedicado a desmantelarlo».

«Que Moreno Bonilla deje de vivir de las rentas»

Para Belarra, « Moreno Bonilla tiene que dejar de vivir de las rentas del Gobierno central de coalición: él se ha dejado en el camino a muchos ciudadanos, mientras que nosotros hemos trabajado la primera Ley de Vivienda y de la Infancia . Que deje de apropiarse del trabajo de los demás y que hable solo de lo que ha gestionado».

«Hay que explicarle a la gente que cuando se abran las urnas el 19 de junio , cualquiera de vosotros tiene más poder que cualquier señorito de cortijo. Recordemos que sí se puede», ha arenado Belarra .

De su lado, Inmaculada Nieto ha recordado el «programa, programa, programa» de Anguita . «Nosotras venimos de la cultura de la palabra dada, y de nosotras tiene que salir el liderazgo de un Gobierno de progreso en Andalucía .