Vox no logra su objetivo de ser llave para entrar en la Junta de Andalucía

Los resultados no son buenos para Vox. Aunque hayan subido, los escaños conseguidos no son lo que se esperaban ya que la formación de Santiago Abascal no ha cumplido sus objetivos que eran bien claros: mejorar los resultados y ser decisivos para el Gobierno. Vox, que en las últimas elecciones andaluzas consiguió cerca del 11 por ciento de los apoyos y 12 escaños, s ube y pasa de la quinta a la tercera fuerza del Parlamento andaluz adelantando tanto a la izquierda como a Ciudadanos, pero los resultados no son para tanto. Macarena Olona, la candidata sólo logra dos escaños más que su antecesor en el cargo, el polémico juez Francisco Serrano. Obtiene el 13,46 por ciento de los apoyos y más de 493.000 votos frene a los 396.000 que obtuvieron hace cuatro años. Es decir, sólo gana unos 91.000 votos más con respecto a hace cuatro años.

Y aunque obviamente han logrado más representación, las urnas parecen demostrar que los de Santiago Abascal que su crecimiento se ha frenado. Porque pasan de los 12 escaños de hace cuatro años a los 14 de ahora pero están lejos de los 16 que les daban las encuestas más optimistas. Le queda el consuelo de que ha doblado sus apoyos en Salobreña , la localidad por la que se presenta, donde pasa de 428 a 828 votos.

Por eso la comparecencia de la candidata se ha hecho esperar. No ha sido hasta cerca de las 22.30 de este domingo cuando ha aparecido en un escenario montado en la terraza del céntrico hotel de Sevilla donde han establecido su cuartel general. "Hay que votar a Vox", le gritaban sus seguidores que ondeaban banderas de España y que han pedido un aplauso para "nuestra reina Macarena".

Sacar a Andalucía del drama

La candidata, vestida de verde y con la melena suelta ha dado las gracias a sus votantes asegurando que nunca le han soltado la mano . "Emprendo desde esta misma noche un viaje para sacar a Andalucía de los liderazgos de las estadísticas más dramáticas", ha dicho para dirigirse a los nuevos diputados electos en el Parlamento andaluz.

Tras agradecer a Santiago Abascal y el resto de dirigentes y el apoyo de su equipo de campaña, se ha mostrado orgullosa de que casi 500.000 andaluces hayan depositado su apoyo a Vox y hayan apostado "por el cambio real que Vox trae a Andalucía". Olona ha felicitado a Moreno por su resultado y se ha mostrado esperanzada en que "lo sepan aprovechar ", asegurando también que la clave nacional es que Andalucía ha dicho no "a las políticas que nos han traído la ruina a España". "Andalucía ha puesto pie en pared y ha dicho no al Gobierno de Sánchez. Sin embargo Olona ha admitido que no ha sido el resultado que le hubiera gustado pese a que, a su juicio, elección tras elección Vox aumenta la confianza de los españoles

"Andalucía merece salir del ranking de las estadísticas más dramáticas en las que nos encontramos desde 2008", ha dicho Olona insistiendo en que viene para quedarse. "Mi entrega va a ser absoluta, en cuerpo y alma. A eso me voy a dedicar. Voy a querer a Andalucía día a día", ha recalcado. Dice que empieza "una etapa apasionante" terminando su intervención entre gritos de "Viva España" "Viva Andalucía".

"Hoy se ha vivido una derrota histórica del socialismo y la extrema izquierda", ha proclamado Santiago Abascal pidiendo que Andalucía quede libre del "latrocinio socialista"

Por su parte el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha admitido que habría querido algo mejor aunque cree que son buenos resultados para ellos y para España. " Hoy se ha vivido una derrota histórica del socialismo y de la extrema izquierda y esperamos que Andalucía quede libre del latrocinio socialista ," ha afirmado Santiago Abascal insistiendo en que Olona "se queda en Andalucía".

Vox montó su cuartel general en un céntrico hotel sevillano hasta el que se desplazó la cúpula mayor de esta formación y al que la candidata, Macarena Olona, fue la última en llegar. Primero lo hicieron Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Javier Ortega Smith que llegó quejándose del calor. "Voy a darme una ducha", fue la única declaración que hizo a su entrada a la sede.

Y es que el hermetismo fue la nota dominante entre los de Abascal hasta que los datos fueron oficiales. Antes de eso, algunos comentaban que había dos cosas importantes para Vox: mejorar los resultados y ser decisivos para formar gobierno . Y los nervios se dejaron sentir durante toda la noche ya que han esquivado claramente a la prensa.

La candidata, Macarena Olona, que fue la primera en depositar su voto este domingo en Salobreña, no se dejó ver. Ni siquiera pudo fotografiársela a su llegada al hotel donde Vox ha pasado la noche electoral . Una jornada para la que los de Santiago Abascal montaron un escenario en el exterior. Olona no ha pisado la sala de prensa, en la que estaban acreditados 50 medios de comunicación y más de 80 periodistas. Ha preferido hablar desde el exterior, donde le seguían sus fieles, la mayoría muy jóvenes que agitaban banderas y le gritaban guapa.

En los resultados de Vox ha influido el hecho de que se trate de una candidata "cunera" y que todo su discurso ha sido en clave nacional

En los resultados de VOX hay que tener en cuenta varios factores. El primero pasa p or una candidata "cunera" que no ha hecho apenas propuestas sobre Andalucía. Con un programa electoral en clave nacional que lleva como centro España, la devolución de competencias en materias como sanidad o educación al gobierno central y casi como única propuesta la desaparición de Canal Sur, el discurso autonómico de Olona ha sido prácticamente inexistente durante las últimas semanas .

La candidata ha preferido tirar de los argumentos clásicos de Vox, el de los "chiringuitos", el paro, la inmigración ilegal , la unidad de España, las criticas a los contenidos de los libros de texto o la inseguridad ciudadana, sin hacer prácticamente alusiones a la situación de la comunidad por la que la alicantina se presenta como cabeza de lista.

De hecho, durante la primera semana de campaña electoral, Olona, que ahora presume de haber recorrido 15.000 kilómetros por Andalucía, estuvo prácticamente desaparecida tras el debate televisivo por lo que los medios de comunicación públicos apenas tenían contenidos con los que llenar los espacios electorales que daban a cada formación y tuvieron que pedir al equipo de Santiago Abascal que les enviara sus propuestas para gobernar Andalucía. Además Olona nunca se ha presentado como candidata a ganar y lo único que repetía es que quería ser vicepresidenta del Gobierno de Juanma Moreno .

A ello se suma la ausencia de caras conocidas en las listas andaluzas ya que después de la marcha del polémico juez Francisco Serrano , el anterior candidato que fue cabeza de lista en 2018, y que abandonó la política tras ser investigado por un supuesto fraude en las subvenciones, la formación quedó sin un liderazgo claro. Y la mayoría de sus parlamentarios andaluces son unos desconocidos para el gran público. Algunos dirigentes nacionales reconocían en el cuartel general su desconocimiento de sus compañeros de filas andaluces . "No lo conozco", respondía uno de ellos cuando un medio de comunicación le preguntaba por un cargo local de Vox en Sevilla.

Siempre con líderes nacionales

Seguramente por eso y por el centralismo de esta formación, Olona ha estado siempre acompañada de líderes nacionales en los mítines que ha protagonizado y a los que han acudido Santiago Abascal, Javier Ortega Smith o José Antonio Ortega Lara, que estuvo apoyándola en el cierre de campaña en la calle San Jacinto en Triana.

Pero en los apoyos a Vox hay que buscar también a los votantes descontentos con la acción del gobierno del PP desde que llegó a San Telmo. Los que los han apoyado porque creen que la alternancia que llevó a los populares al poder tras décadas de gobiernos socialistas no se han notado y todo ha seguido igual en la Junta de Andalucía. Los que tienen la teoría lampedusiana de "cambiar todo para que nada cambie" y que quieren políticas más drásticas. Los que preferían el discurso agresivo y las acusaciones a Juanma Moreno de no haber desmontado "los chiringuitos" y los que quieren lo que Vox denomina "el cambio real", como llevaba en su slogan.